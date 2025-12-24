به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با فرا رسیدن فصل زمستان و افزایش نیاز مستمندان به کمکرسانی، ۱۰۰ خانواده در مرکز استان شیعهنشین بامیان، بسته کمک زمستانی دریافت کردند.
دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان با اعلام این خبر، گفته است این کمکرسانی از سوی «بنیاد بیات» و با نظارت استانداری برای خانوادههای مستحق و بیبضاعت صورت گرفته است.
این دفتر در ادامه افزوده است بستهها شامل آرد، برنج، روغن و پتو بوده که به منظور رسیدگی به وضعیت خانوادههای نیازمند در فصل سرما اختصاص یافته است.
چندی قبل یکی از نیازمندان نابینای این استان، در مقابل دوربین از توزیع ناعادلانه کمکهای خیریه توسط مسئولان مربوطه استانی در حکومت طالبان شکایت کرده بود.
گفتنی است، استان شیعهنشین بامیان در مناطق دوردست و کوهستانی افغانستان قرار دارد که دارای زمستانهای بسیار سختی است؛ با وجود نیازهای شدید این استان، حکومتهای افغانستان توجه چندانی به این استان شیعهنشین نداشته و در حکومت فعلی افغانستان، با کاهش کمکهای بینالمللی، بازگشت مهاجران و افزایش بیکاری، چالشهای شیعیان این استان افزایش چشمگیری داشته است.
