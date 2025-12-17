به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدکریم، یکی از شهروندان شیعه استان بامیان افغانستان که نابینا بوده و از ناحیه مشکلات اقتصادی به شدت رنج می‌برد، می‌گوید که قادر به تامین مخارج زندگی اعضای خانواده‌اش نیست.

محمدکریم در حال حاضر، همراه خانوده در یک اتاق اجاره‌ای در شهر بامیان زندگی می کند و ماهانه یک هزار افغانی اجاره‌بها می‌پردازد.

او در یک ویدیو، داستان نابینا شدن خود را روایت کرده است؛ از نابینا شدن او بر اثر «انفجار مین» ۱۰ سال می‌گذرد و در این مدت به بیشتر بیمارستان‌های کابل مراجعه کرده، همچنین دوبار به پاکستان و یک بار هم به کشور هند برای درمان رفته اما نتیجه مطلوبی نداشته است.

محمدکریم در این ویدیو می‌گوید که در هند، با پیوند قرنیه چشم، حدود ۵۰ درصد از بینایی خود را به دست آورده بود، اما پس از بازگشت به بامیان، بینایی خود را دوباره از دست داد و تاکنون به دلیل مشکلات اقتصادی، نتوانسته بار دیگر برای درمان به هند برود..

وی خاطرنشان ساخت که در این مدت فقط پدر و برادرش به او کمک کرده‌اند و هیچ شخص خیّر یا موسسه خیریه‌ای از شیعیان افغانستان به او کمکی نکرده است.

محمدکریم در ادامه اظهار داشت که در ۱۰ سال گذشته با کمک خانواده‌اش حدود ۹۰۰ هزار افغانی (معادل تقریبی ۹ هزار دلار) برای درمان مصرف کرده و دیگر پولی برای او باقی نمانده است.

سرمای سخت بامیان، دلیل گذشتن محمدکریم از دختر ۴ ماهه خود

محمد کریم، زمستان بامیان را طاقت‌فرسا توصیف می‌کند و می‌گوید، هرچند هنوز سرمای اصلی شروع نشده، اما چوب و زغال سنگی‌که به صورت قرضی تهیه کرده بود، رو به اتمام است و توانایی مالی برای تهیه بیشتر ندارد؛ وی گفت مایحتاج خوراکی را نیز از مغازه‌های نزدیک خانه‌اش به صورت قرضی تامین می‌کند.

محمد کریم با تأکید بر این که اشخاص و موسسات خیریه کمکی به او نکرده‌اند، می‌گوید که هرچند این موسسات تحقیقات میدانی هم انجام داده‌اند، اما متأسفانه کمک‌ها بیشتر به افرادی می‌رسد که نیازمند واقعی نیستند، ولی به‌خاطر پارتی و ارتباطاتی که با مراکز پخش کمک دارند، از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند.

این مرد نابینای شیعه نیازمند با بغض چیزی را به زبان آورد که ظاهرا دلش نمی‌خواست مطرح کند؛ محمد کریم گفت که به خاطر فشار شدید اقتصادی و عدم توانایی تأمین نیازهای اولیه فرزندانش، تصمیم گرفته که دختر چهار ماهه‌اش را به یک خانواده باسواد، فهمیده و دلسوز به فرزندی بدهد.

محمد کریم در این ویدیو افزود: دخترکی دارم که زهرا نام دارد، چهار ماهه است و آینده او مرا نگران کرده است. زمستان بامیان بسیار سرد و طاقت‌فرسا است و من با این مشکل مواجه هستم که این نوزاد از سرما تلف نشود. وقتی درآمد و توانایی کار ندارم، چگونه برای زهرا غذا آماده کنم، لباس تهیه کنم و... این فکر مرا خیلی مضطرب ساخته است.

وی اضافه کرد: من از عهده ادای حق و حقوقی‌که بر من دارد، بر نمی‌آیم و تصمیم گرفتم که دختر خود را به یک خانواده مناسب واگذار کنم و اگر کسی پیدا شود و مرا در این زمینه کمک کند تشکر می کنم؛ هیچ کسی حاضر نیست دختر خود را از خود دور کند...

شایان ذکر است، بسیاری از شهروندان شیعه بامیان از مشکلات اقتصادی و فقر شدیدی که در چندسال اخیر افزایش یافته شکایت دارند؛ بامیان از مناطق مرکزی و شیعه‌نشین افغانستان است که طی ۲۰ سال جمهوریت و ۴ سال حکومت طالبان، پروژه‌های زیرساختی با هدف اشتغال‌زایی بسیار کم در آن اجرا شده و این مسأله با کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی در این ۴ سال، فشار مضاعفی را بر این مردم وارد کرده است.

