سیاست یک بام و دو هوای طالبان در قبال مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روند بازگشت مهاجران افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به شکل بیسابقهای افزایش یافته و مرز دوغارون – اسلامقلعه با تراکم شدید مهاجران بازگشتکننده مواجه است.
مقامهای حکومت سرپرست افغانستان میگویند که در ۱۹ روز گذشته بیش از نیم میلیون مهاجر از ایران به داخل آن کشور بازگشت کردهاند.
از ادعای طالبان تا اظهارات مردم
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت سرپرست افغانستان میگوید که خدمات اساسی از جمله توزیع غذای گرم، ایجاد مراکز بهداشت در مرز اسلامقلعه، خدمات مخابراتی و توزیع زمین برای مهاجران نیازمند در حال ارایه است.
آنچه را مقامهای حکومت سرپرست افغانستان میگویند، در حد ادعا است و بسیاری از خیرین و جهادیهای مردمی که به صورت میدانی در مرز حضور دارند، از عدم توجه و عدم ارائه خدمات دولتی شکایت دارند.
ایجاد تفاوت بین مهاجران بازگشته از پاکستان و ایران
انتقاد مردمی و تیمهای جهادی در مرز اسلامقلعه از حکومت سرپرست در حالی صورت میگیرد که طالبان برای بازگشتکنندگان مهاجر از پاکستان، تمام ادارات دولتی و وزارت دفاع را برای کمکرسانی بسیج کرده بودند.
در مرز «تورخم» استان جلالآباد افغانستان که سال گذشته با تراکم شدید مهاجران بازگشتکننده مواجه شده بود، حکومت سرپرست افغانستان برای مهاجران سرپناه سیار با تمام امکانات آماده کرد و مهاجران با امکانات دولتی به مناطق موردنظرشان منتقل شدند.
اما این امکانات و ارایه چنین خدماتی در استان هرات افغانستان وجود ندارد و تمام امکانات به شکل خودجوش از سوی مردم آماده شده و مهاجران به مناطقشان انتقال داده میشوند، اما طالبان مدعی هستند که این انتقالات از سوی ادارات دولتی آنها انجام میشود.
عتیقالله شایق، یکی از شهروندان استان هرات افغانستان در این مورد میگوید که در تمام مسائل این کشور، خدمات و فعالیتها بر اساس قومیت و مذهب و حزب صورت میگیرد.
او به خبرنگار ابنا گفت: بر همگان معلوم است که در ایران بیشتر چه کسانی مهاجر بودند و به افغانستان بر میگردند و از پاکستان چه کسانی بر میگردند و از این افراد چه کسانی به نفع امارت اسلامی هستند و چه کسانی در آینده مخالف نظام میشوند، که این نشان میدهد همهچیز از قبل حساب شده صورت میگیرد.
شایق در ادامه اظهار داشت که حکومت سرپرست افغانستان سیاست تبعیض را کنار بگذارد و در قبال تمام مردم و مهاجران برگشتکننده خدمات یکسان ارایه کند.
شیعیان بازگشته به افغانستان سرپناه ندارند
در همین حال، تعدادی از شیعیانیکه اخیرا از ایران بازگشت کردهاند و قرار است که در استانهای شیعهنشین بامیان و دایکندی ساکن شوند، از آینده تاریک آموزشی برای دخترانشان و عدم اشتغال و درآمدزایی ابراز نگرانی میکنند.
طوبا سادات، یکی از خواهران شیعهای است که ماه پیش با خانوادهاش داوطلبانه عازم استان دایکندی افغانستان شده است. او میگوید، با اینکه بزرگشده این استان است، اما در حال حاضر با مشکل سرپناه مواجه است و این مشکل برای بسیاری از خانوادههای دیگر نیز وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از بازگشت انبوهی از مهاجران افغانستانی از ایران، مقامهای حکومت سرپرست افغانستان اعلام کردند که ۳۶ شهرک برای مهاجران نیازمند ساخته میشود، اما مشخص نیست که این شهرکها در کجا و چه زمانی بنا میشود.
حکومت سرپرست افغانستان در طول سه سال اخیر، روند ساختوساز چندین شهرک برای مهاجران را در برخی استانهای افغانستان آغاز کرده، اما هیچ یکی از این شهرکها در مناطق شیعهنشین از جمله بامیان و دایکندی واقع نشده است.
