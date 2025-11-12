به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با فرا رسیدن فصل سرما در افغانستان، خانواده‌های افغان به خصوص شیعیان که بیشتر در مناطق کوهستانی و سردسیر این کشور ساکن هستند، چالش گرم کردن خانه و محافظت از سرمای شدید و کشنده را دارند.

خانواده‌های شیعه پایتخت افغانستان نیز که از نظر اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، در دامنه کوه و مناطق سردتر شهر چون «تپه کارته سخی»، کوه «چهل دختران» و «چنداول» مستقر هستند که در هر زمستان به دلیل نبود امکانات اولیه و عدم دسترسی به مواد سوخت، با سرمای سخت کابل دست و پنجه نرم می‌کنند.

علاوه بر کابل، استان‌های بامیان و دایکندی که کاملا شیعه‌نشین هستند، از سردترین مناطق افغانستان محسوب می‌شوند و همه ساله با بارش شدید برف، راه‌های مواصلاتی روستاهای این استان‌ها با مرکز مسدود می‌شود. همچنین رویدادهای مشابهی در شهرستان بهسود استان میدان‌وردک، شهرستان‌های جاغوری و مالستان استان غزنی و شهرستان لعل‌وسرجنگل استان غور رخ می‌دهد که در بسیاری از موارد خانواده‌ها در فصل زمستان با تهدید جانی مواجه می‌شوند.

دسترسی به مواد غذایی و انتقال بیماران به مراکز بهداشتی شهرها از اساسی‌ترین چالش‌هایی است که خانواده‌ها به دلیل مسدودشدن راه‌های مواصلاتی با مراکز شهرها، مواجه می‌شوند و با توجه به سردی زودرس سرما، بسیاری از فعالان اجتماعی شیعه خواستار توجه حکومت طالبان هستند تا از چالش‌های سال‌های گذشته جلوگیری شود.

نگرانی‌ها در مورد فصل زمستان و افزایش مشکلات ناشی از آن، در حالی مطرح می‌شود که افغانستان با کمبود شدید انرژی مواجه است.

مردم این کشور که از وجود گاز و حتی برق در بیشتر مناطق محروم هستند، ناگزیر از سوخت‌های فسیلی و چوب استفاده می‌کند؛ موادی که با فرا رسیدن فصل سرما، افزایش قیمت یافته و با وجود فقر فراگیر در افغانستان، مخصوصا برای خانواده‌های شیعه، چالشی جدی ایجاد می‌کند.

زمستان امسال در شرایطی فرا می‌رسد که از یک‌سو نبود کسب‌وکار در افغانستان بیداد می‌کند و از سوی دیگر، مردم این کشور با کاهش بی‌سابقه کمک‌های بین‌المللی مواجه هستند و افتادن افغانستان از چشم جامعه جهانی، تاثیرات عمیقی بر وضعیت زندگی روزمره مردم گذاشته است.

گفتنی است، از آغاز سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد کمک‌های بین‌المللی برای مردم افغانستان قطع شده است؛ دلیل قطع این کمک‌ها، عدم توجه طالبان به مطالبات جامعه جهانی است. رفتارهای حاکمان فعلی افغانستان که شامل ممنوعیت آموزش دختران، منع کار و حضور اجتماعی زنان و عدم تشکیل دولت فراگیر می‌شود، در کنار توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه، مانع ارسال این کمک‌ها شده است.

