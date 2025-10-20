به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زمستانهای سرد افغانستان با نبود امکانات گرمایشی از یک طرف و بیکاری، فقر و و بالا رفتن هزینههای تهیه سوخت از طرف دیگر، بسیاری از اقشار آسیبپذیر از جمله شیعیان این کشور را نگران رسیدن فصل سرما کرده است.
سیدحسن، یکی از شهروندان شیعه کابل، ساکن در منطقه ـچنداول» این شهر است که در یک شرکت تولیدی صابون در پایتخت افغانستان وظیفه توزیع این کالا به فروشگاههای سطح شهر را دارد.
حقوق اندک و قیمت سوخت بالا
این شهروند کابل با اشاره به دارا بودن ۴ فرزند دختر به خبرنگار ابنا میگوید که ماهانه هشت هزار افغانی حقوق میگیرد و با این حقوق اندک در شرایط بحرانی افغانستان، سخت است که نگران زمستان پیش رو نباشد.
او در ادامه گفت: با اینکه دلار، هر روز پایینتر میآید، اما قیمت مواد اولیه در بازارهای کابل همانند گذشته بالا است و سیر نزولی نداشته است؛ علاوه بر این، قیمت مواد سوختی مانند چوب و زغالسنگ که ارتباطی به دلار ندارد، از همین اکنون افزایش یافته است.
سیدحسین در ادامه خاطرنشان ساخت که بسیاری از خانوادههای شیعه کابل در خانههای فرسوده و قدیمی زندگی میکنند که با بارش برف و باران، سقف خانهها یا فرو میریزند و یا آسیب میبینند؛ و از آنجاییکه این خانوادهها توان مالی برای تعمیر و بازسازی ندارند، مشکلات فراوانی را، مخصوصا برای کودکان و بزرگسالان بهوجود میآورد.
وی همچنین اظهار داشت که هم در نظام گذشته و هم طی چهار سال اخیر، راهکارهای زیادی مطرح گردید، اما دولتها نتوانستند این چالشها(فقر و بیکاری) را مدیریت و مهار کنند.
زمستانهای سخت بدخشان و عدم ارسال کمکهای بینالمللی
از سوی دیگر، حجتالاسلام والمسلمین شاکری، از علمای شیعه استان بدخشان با بیان اینکه این استان پوشیده از کوه و دارای زمستانهای بسیار سختی است، به مشکلات شدید مالی و نیازهای اساسی مردم و مخصوصا شیعیان این استان نیز اشاره کرد.
وی در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت که صعبالعبور بودن راههای مواصلاتی با مرکز بدخشان، کاهش ۸۰ درصدی کمکهای بشردوستانه، افزایش بیکاری و فقر، همه ساله در فصل زمستان، مشکلات خانوادههای شیعه بدخشان را چند برابر میکند؛ خصوصا در زمستان پیشرو که کمکهای بینالمللی هم کاهش یافته، مشکلات مضاعفی خواهیم داشت.
آقای شاکری با اشاره به بازگشت مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان گفت که مناطق بدخشان پر از جمعیت افراد بازگشتکننده شده و اکثر آنها از بیکاری رنج میبرند.
حجتالاسلام والمسلمین شاکری، تعهد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور ویزای کاری برای ۲۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستان را امیدوارکننده خواند و گفت که پیش از این، معمولا یک نفر از خانوادههای شیعه بدخشان در ایران مشغول به کار بودند و در حل برخی از چالشهای اقتصادی خانواده کمک میکردند.
او همچنین کشف برخی از معادن از جمله معدن طلا در استان بدخشان را برای اشتغال برخی از جوانان و کاهش فقر در این استان مفید خواند، اما این مقدار را برای حل معضلات مالی مردم ناکافی دانست.
