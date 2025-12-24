به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کلیمنس سیمتنر سفیر اتحادیه اروپا در عراق، به همراه هیئتی دیپلماتیک با آیت‌الله العظمی شیخ بشیر حسین نجفی در نجف اشرف دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات منطقه‌ای و مجموعه‌ای از مسائل انسانی در سطح بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

آیت‌الله بشیر نجفی در این دیدار با تأکید بر مسئولیت‌های مأموریت‌های دیپلماتیک، خواستار ایفای نقشی مؤثر و واقعی از سوی نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در خدمت به ملت‌ها و منافع عمومی شد.

ایشان همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی اتحادیه اروپا در بهبود شرایط عراق، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی تأکید کرد و همکاری‌های بین‌المللی را منوط به شناخت دقیق نیازهای جامعه و احترام به ارزش‌ها و ظرفیت‌های بومی دانست.

در ادامه، سفیر اتحادیه اروپا ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این اتحادیه در عراق، اعلام کرد که ثبات، توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم عراق از اولویت‌های اصلی اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود.

وی همچنین گفت‌وگو و همکاری با نهادهای دینی و اجتماعی را بخشی مهم از رویکرد دیپلماتیک اتحادیه اروپا دانست و از آیت‌الله بشیر نجفی به‌دلیل استقبال و اختصاص وقت برای این دیدار قدردانی کرد.

..........................

پایان پیام