به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مرجع دینی، آیت‌الله بشیر حسین نجفی، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه را محکوم کرد.

در این بیانیه با اشاره به رنج و فاجعه‌ای که مردم غیرنظامی، از جمله کودکان، زنان و سالخوردگان متحمل می‌شوند، آمده است که این جنایات به حدی فجیع است که زبان از توصیف آن قاصر است، به‌ویژه در شرایطی که مردم با تشنگی، گرسنگی و نبود حداقل‌های زندگی مواجه‌اند.

بیانیه با انتقاد تند از سکوت و بی‌اعتنایی کشورهای مدعی حقوق بشر، می‌گوید که این دولت‌ها که دنیا را با شعارهای حفظ حقوق حیوانات پر کرده‌اند، در قبال نسل‌کشی انسان‌ها خاموش‌اند، مگر معدودی تلاش خجولانه از برخی کشورها یا افراد.

آیت‌الله نجفی در پایان از تمامی دولت‌ها، آزادگان و شرافتمندان جهان خواست برای یاری‌رسانی فوری به مردم ستمدیده غزه وارد عمل شوند.

