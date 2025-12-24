به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ادامه رایزنیهای فشرده سیاسی در بغداد، یک نماینده پیشین پارلمان عراق از محدود شدن گزینههای نخستوزیری به ۶ نفر و شکلگیری رقابت جدی میان دو جریان مهم شیعی برای تصدی کرسی معاون اول پارلمان خبر داد.
الکاظمی گفت: نشستهای ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان همچنان ادامه دارد تا نامزد نهایی نخستوزیری مشخص شود و در حال حاضر، اسامی به سه نفر که پیشتر سمت نخستوزیری را بر عهده داشتهاند و سه شخصیت دیگر محدود شده است.
وی افزود: چارچوب هماهنگی شیعیان ممکن است پیش از برگزاری نخستین جلسه پارلمان که برای بیستونهم ماه جاری میلادی (هشتم دیماه) تعیین شده است، یک شخصیت را بهعنوان نامزد پست معاون اول پارلمان معرفی کند.
این نماینده سابق پارلمان عراق توضیح داد: سمت معاون رئیس پارلمان به رقابت میان عصائب اهل الحق و بدر محدود خواهد شد و در صورتی که ائتلاف دولت قانون تصمیم بگیرد بر نامزد خود برای نخستوزیری پافشاری کند، هیچ نامزدی برای این پست معرفی نخواهد کرد.
