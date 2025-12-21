به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج تازه رتبهبندی لایدن ۲۰۲۵ نشان میدهد ایران با بیشترین تعداد دانشگاههای برتر، جایگاه نخست را در میان کشورهای جهان اسلام به خود اختصاص داده و نقش پررنگی در نقشه علمی این حوزه ایفا میکند.
بر اساس این گزارش، ۴۸ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاههای برتر جهان اسلام قرار گرفتهاند؛ آماری که ایران را بالاتر از ترکیه با ۴۵ دانشگاه و عربستان سعودی با ۲۰ دانشگاه قرار میدهد. پس از این کشورها، پاکستان با ۱۶ دانشگاه و مصر با ۱۵ دانشگاه در رتبههای بعدی دیده میشوند؛ توزیعی که تمرکز رقابت علمی را در میان چند قدرت دانشگاهی منطقه نشان میدهد.
در ردههای بعد، مالزی با هفت دانشگاه، اندونزی با پنج دانشگاه و امارات متحده عربی، تونس و مراکش هرکدام با چهار دانشگاه حضور دارند. هرچند سهم این کشورها کمتر است، اما حضور آنها بیانگر تلاش برای تقویت جایگاه علمی بینالمللی و پیوند با شبکه جهانی تولید دانش است.
رتبهبندی لایدن که بر خروجیهای علمی، میزان انتشار مقالات، اثرگذاری استنادی و همکاریهای پژوهشی تمرکز دارد، بیش از معرفی یک دانشگاه برتر، گستره و عمق فعالیت علمی کشورها را میسنجد. از این منظر، جایگاه نخست ایران نشاندهنده پایداری ساختار دانشگاهی، گستردگی مراکز آموزش عالی و تداوم فعالیتهای پژوهشی در شرایط مختلف است.
تحلیلگران این موفقیت را حاصل سرمایه انسانی گسترده، تمرکز بر آموزش عالی دولتی و رشد کمی و کیفی تولیدات علمی میدانند، هرچند تأکید میکنند حفظ این موقعیت مستلزم توجه همزمان به کیفیت آموزش، ارتباط دانشگاه و صنعت، بینالمللیسازی و مقابله با چالشهایی مانند مهاجرت نخبگان خواهد بود.
