گردشگری حلال؛ برگ برنده جدید ترکیه در بازار جهانی سفر

در طول ۱۵ سال گذشته، ترکیه به یکی از پیشگامان جهانی در حوزه گردشگری سازگار با معیارهای حلال تبدیل شده است و در این میان، منطقه ریویرای ترکیه نقشی محوری در این رشد ایفا کرده است. منطقه ریویرا ترکیه از آنتالیا تا آلانیا، فتحیه، مارماریس و بدروم امتداد دارد و برخی از زیباترین سواحل مدیترانهای ترکیه را در خود جای داده است؛ سواحلی با چشماندازهای خیرهکننده و جنگلهای انبوه که بهطور ویژه خانوادهها را جذب میکند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این پرسش مطرح است که چه عواملی ترکیه، بهویژه منطقه ریویرا را به بستری مناسب برای توسعه گردشگری حلال تبدیل کرده است؛ بهخصوص از طریق ایجاد مراکز اقامتی و گردشگری که خدمات و امکاناتی متناسب با حفظ حریم خصوصی خانوادههای مسلمان و زنان مسلمان ارائه میدهند.
سه عامل کلیدی رشد گردشگری حلال
«افق سجکین» مدیر ارشد بازاریابی پلتفرم «حلال بوکینگ» ــ سامانهای تخصصی در زمینه رزرو هتل و ویلا برای مسافران مسلمان ــ میگوید که سه عامل اصلی باعث شکلگیری محیطی مناسب برای شکوفایی گردشگری حلال یا دوستدار خانوادههای مسلمان در ترکیه شده است.
به گفته او، نخستین عامل، فرهنگی و جمعیتی است. از اواسط دهه ۱۹۹۰، ترکیه شاهد تحولاتی اقتصادی و سیاسی بود که طی آن طبقه متوسط سنتی و مسلمان به قدرت اقتصادی بیشتر و آزادیهای گستردهتری دست یافت. این روند موجب شکلگیری تقاضای داخلی قوی برای تعطیلاتی شد که به ارزشهای اسلامی احترام میگذارند.
ترکیب حجاب و تجمل
دومین عامل ــ به گفته سجکین ــ نوآوری کارآفرینان بخش گردشگری است. برخی از هتلداران ترکیه جزو نخستین کسانی بودند که دریافتند حفظ حریم خصوصی و رعایت حجاب میتواند همزمان با ارائه خدمات لوکس و تفریحی تحقق یابد. نتیجه این نگاه، ایجاد مجموعههای اقامتی ویژهای بود که میان این دو عنصر تعادل برقرار کردند.
این مجموعهها شامل بخشهای جداگانه برای زنان و مردان در استخرها، سواحل و مراکز ماساژ هستند و در آنها رستورانهایی کاملاً بدون نوشیدنیهای الکلی فعالیت میکنند.
زیرساخت قوی و قیمت رقابتی
عامل سوم، توسعه زیرساختهای گردشگری در ترکیه، بهویژه در منطقه آنتالیا است؛ منطقهای که از طریق پروازهای متعدد به کشورهای مختلف جهان متصل است. افزون بر این، قیمتهای رقابتی خدمات گردشگری باعث شده خانوادههای مسلمان از سراسر جهان بهراحتی منطقه ریویرای ترکیه را بهعنوان مقصد تعطیلات خود انتخاب کنند.
به گفته مسئول بازاریابی «حلال بوکینگ»، ترکیب زیباییهای طبیعی ریویرا، امکانات ویژه بانوان، زیرساختهای مناسب، خدمات منطبق با معیارهای حلال و فعالیتهای تفریحی خانوادگی و کودکمحور، این منطقه را به مرکز جهانی تعطیلات ساحلی حلالپسند برای خانوادههای مسلمان تبدیل کرده است.
مخاطبان گردشگری حلال چه کسانی هستند؟
این پرسش مطرح میشود که آیا گردشگری حلال در ترکیه صرفاً خانوادههای مسلمان داخل و خارج از کشور را هدف قرار داده یا دامنه مخاطبان آن گستردهتر است؟
سجکین معتقد است اگرچه مخاطبان اصلی این بخش، خانوادههای مسلمان محافظهکار هستند، اما این صنعت بهطور فزایندهای زوجهای جوان مسلمان و افرادی که به دنبال آرامش، حریم خصوصی و محیطی امن هستند را نیز جذب میکند.
هتلهای فعال در حوزه گردشگری حلال در ترکیه، میکوشند محیطی عاری از هرگونه عامل نگرانکننده برای خانوادهها فراهم کنند تا مهمانان بتوانند از تمامی امکانات رفاهی بهرهمند شوند، بدون آنکه اعتقادات دینی یا حریم خصوصی آنها خدشهدار شود.
بسیاری از این مجموعهها بر اساس مفهوم خدمات همهجانبه (All-inclusive) اما در چارچوب گردشگری حلال فعالیت میکنند؛ به این معنا که تمام غذاها حلال است، نوشیدنی الکلی ارائه نمیشود، فضاهای نماز وجود دارد و امکاناتی چون ساحل، استخر، ماساژ و سالنهای ورزشی بهصورت مجزا برای زنان و مردان طراحی شده است. همچنین برنامههای سرگرمی متنوعی برای کودکان ارائه میشود.
سجکین تأکید میکند که گردشگری دوستدار خانواده مسلمان محدودکننده نیست، بلکه خدمتی جامع برای هر کسی است که به حریم خصوصی، آرامش و محیط خانوادگی اهمیت میدهد.
گردشگران از کجا میآیند؟
علاوه بر گردشگران داخلی، اروپا بزرگترین منبع خارجی گردشگران مسلمان برای مجموعههای گردشگری حلال در منطقه ریویرای ترکیه به شمار میرود؛ بهویژه کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه، بلژیک و هلند که جمعیتهای مسلمان قابل توجهی، بهخصوص از نسل دوم و سوم مهاجران، در آنها زندگی میکنند.
همچنین گردشگران زیادی از آسیای مرکزی، بهویژه ازبکستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به این مجموعهها سفر میکنند.
اگرچه بخشی از گردشگران این بخش از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستند، اما به گفته مدیر بازاریابی «حلال بوکینگ»، گردشگری حلال ترکیه هنوز آنچنان که باید در میان مسافران حوزه خلیج فارس شناختهشده نیست.
جایگاه ترکیه در گزارشهای بینالمللی
ترکیه در گزارش وضعیت اقتصاد اسلامی جهان ۲۰۲۴–۲۰۲۵، رتبه پنجم جهانی در سفر سازگار با نیازهای مسلمانان را به خود اختصاص داده و پس از مالزی، اندونزی، عربستان سعودی و امارات قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، هزینه جهانی مصرفکنندگان در بخش سفر متناسب با نیاز خانوادههای مسلمان در سال ۲۰۲۳ به ۲۱۷ میلیارد دلار رسیده و پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۲۸ به ۳۸۴ میلیارد دلار افزایش یابد.
همچنین طبق شاخص جهانی سفر مسلمانان ۲۰۲۵، ترکیه در کنار عربستان و امارات رتبه دوم جهانی را پس از مالزی به دست آورده و نسبت به سال ۲۰۲۴ دو پله ارتقا یافته است. گزارش مشترک «مسترکارت» و «حلال تریپ» تأکید میکند که ترکیه از میراث فرهنگی غنی خود برای جذب گردشگران مسلمان بهره میبرد.
در زیرشاخص دسترسی به مقصد که شامل اتصال هوایی، شرایط ویزا و زیرساخت حملونقل است، ترکیه رتبه چهارم جهانی را پس از امارات، قطر و عمان دارد.
همچنین در زیرشاخص جذابیت برای زنان مسلمان، ترکیه رتبه دوم جهان را پس از مالزی کسب کرده و بالاتر از قطر، اندونزی و امارات قرار گرفته است؛ شاخصی که امنیت، شمولپذیری و سازگاری با باورهای دینی زنان مسلمان را ارزیابی میکند.
