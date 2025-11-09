هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش سرخک در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت با انتشار پستی در ایکس اعلام کرد روند ابتلا به سرخکان در افغانستان شدت گرفته است.

این نهاد بین‌المللی امروز (یک‌شنبه، ۱۸ آبان) از خانواده‌های افغان خواست بدون تأخیر نسبت به واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند و تأکید کرد دریافت حداقل دو دوز واکسن سرخک برای کودکان ضروری است.

به گفته این سازمان، واکسیناسیون به‌موقع می‌تواند جلوی گسترش این بیماری فراگیر و خطرناک را بگیرد.

گفتنی است سازمان جهانی بهداشت در ماه اوت سال جاری میلادی نیز نسبت به شیوع سرخک در افغانستان هشدار داده و از ثبت حداقل ۱۷ مورد مرگ ناشی از این بیماری خبر داده بود.

همچنین یونیسف در گزارش سه ماه قبل خود از افغانستان هشدار داده بود که بیماری سرخک در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۸ هزار مورد ابتلا داشته و دست‌کم ۳۵۷ کودک را در این کشور از پا در آورده است.

