به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیتالله سید محمدهادی میلانی در محل برگزاری این همایش در حرم مطهر رضوی منتشر شد.
حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار، ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگرهای، مرحوم آیتالله میلانی را یک شخصیت جامعالاطراف از لحاظ «معنوی»، «اخلاقی»، «علمی» و «اجتماعی و سیاسی» دانستند و تاکید کردند: آیتالله میلانی واقعاً احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است.
رهبر انقلاب، آیتالله میلانی را از لحاظ فردی، شخصی ممتاز و دارای وقار و متانت و در عین حال تواضع، وفاداری نسبت به دوستان و برخوردار از لطافت روحی و ذوق شعر توصیف کردند و افزودند: آن مرحوم از لحاظ علمی یک ملّای بزرگ بود که از محضر اساتیدی همچون مرحوم نائینی و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بهره برده و در «درس و بحث علمی» خوش بیان بود و طلبههای فاضلی را پرورش میداد.
حضرت آیتالله خامنهای یکی دیگر از جنبههای شخصیتی آیتالله میلانی را اهل سلوک بودن آن مرحوم برشمردند و با اشاره به حضور ایشان در متن قضایای اجتماعی و سیاسی آن زمان گفتند: آقای میلانی در دوران شروع مبارزات در اوایل دهه چهل، حقاً یکی از ارکان نهضت اسلامی بود و در متن مسائل حضور داشت که سفر به تهران به همراه جمع دیگری از علما بعد از بازداشت امام خمینی(ره)، نمونهای از حضور تاثیرگذار در مسائل سیاسی است.
فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای کنگره بزرگداشت مرحوم آیتالله میلانی
رهبر انقلاب اعلامیههای قوی و متین و محکم آیتالله میلانی در حمایت از نهضت اسلامی را نمونه دیگری از حضور تاثیرگذار آن مرحوم در متن مسائل سیاسی دانستند و گفتند: نامه ایشان در حمایت از امام خمینی(ره) بعد از تبعید امام به ترکیه، یک سند تاریخی است.
حضرت آیتالله خامنهای تاکید کردند: آیتالله میلانی با مبارزان و افراد گوناگون از جریانهای مختلف سیاسی ارتباط داشت اما همواره از منتسب شدن به یک جریان سیاسی خاص بشدت پرهیز میکرد.
ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند برگزاری این همایش زمینهساز شناسانده شدن ابعاد شخصیتی آیتالله میلانی، به مردم باشد.
در ابتدای این دیدار حجتالاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی گزارشی از اهداف همایش بزرگداشت آیتالله میلانی و کمیتههای علمی آن و همچنین برگزاری پیش نشستها در مشهد مقدس و کربلای معلّی، ارائه کرد.
