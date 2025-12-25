به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، در بخش علمی کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رحلت آیت‌الله میلانی (ره) که با حضور گسترده اندیشمندان برجسته حوزه و دانشگاه در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: برگزاری این محفل علمی و ارزشمند پس از گذشت ۵۰ سال، نشانه قدرشناسی از یک نعمت بزرگ الهی و تکریم فقیهی شجاع و خدمتگزار در مسیر پاسداری از دین و مذهب اهل‌بیت (ع) است.

تأسیس جریان روحانیت در متن قرآن

آیت‌الله علم‌الهدی، با اشاره به آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ»، اظهار کرد: تعبیر طایفه در این آیه شریفه، بیانگر شکل‌گیری یک جریان منسجم، هدفمند و سازمان‌یافته به نام روحانیت است که از ابتدای بعثت پیامبر اکرم (ص) در کنار جریان رهبری امت اسلامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، این جریان در امتداد ولایت و امامت ائمه معصومین (ع) تداوم یافت و اهل‌بیت (ع) برای تثبیت آن، اصحاب برجسته‌ای را مأمور انجام مسئولیت‌های علمی، فکری و اجتماعی می‌کردند.

نقش اصحاب خاص ائمه (ع) در تثبیت جریان روحانیت

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، با اشاره به نمونه‌هایی از اصحاب برجسته ائمه اطهار (ع)، گفت: چهره‌هایی مانند جابر بن یزید جعفی، هشام بن حکم، هشام بن سالم و... تنها ناقل حدیث نبودند، بلکه در عرصه‌های مختلف فکری، اعتقادی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کردند و این نشان‌دهنده نگاه راهبردی ائمه معصومین (ع) به جریان روحانیت است.

قم و ری، مراکز تاریخی حدیث و فقاهت

وی با اشاره به اعزام حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، به ری از سوی امام هادی (ع) تصریح کرد: این اعزام نشان‌دهنده عمق مأموریت‌های روحانیت و اهمیت این منطقه در تحولات علمی و اعتقادی شیعه است، چراکه حتی باوجود محدثان و علمای برجسته، نیاز به شخصیتی جامع و تأثیرگذار احساس می‌شد.

آیت‌الله علم‌الهدی، با تبیین جایگاه مرجعیت در عصر غیبت، گفت: در دوران غیبت کبری، مرجعیت شیعه وظیفه کفالت یتیمان آل محمد (ع) را برعهده دارد. تعبیری که در روایات پیامبر اکرم (ص) و امام موسی کاظم (ع) درباره فقها آمده است.

وی افزود: یتیم اهل‌بیت (ع) کسی است که دسترسی مستقیم به امام معصوم (ع) ندارد و مرجع جامع‌الشرایط باید تمام نیازهای دینی، اخلاقی، فکری و اجتماعی او را تأمین کرده و از او در برابر خطرات فکری و اعتقادی پاسداری کند.

جامعیت علمی و طاغوت‌ستیزی، دو رکن مرجعیت شیعه

امام‌جمعه مشهد، در ادامه، جامعیت علمی و طاغوت‌ستیزی را دو رکن مرجعیت شیعه معرفی و خاطرنشان کرد: مرجعیت شیعه در طول تاریخ، همواره با دو ویژگی برجسته شناخته می‌شود، نخست جامعیت علمی در پاسخ‌گویی به همه نیازهای جامعه و دوم طاغوت‌ستیزی و مقابله با جریان‌های انحرافی و سلطه‌گر است.

وی تأکید کرد: این دو ویژگی به‌روشنی در شخصیت مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی (ره) تجلی داشت.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به سال‌ها شاگردی خود در محضر آیت‌الله میلانی (ره) گفت: ایشان مرجعی بود که هم در علوم مختلف تبحر داشت و با جامعیت علمی خود، پاسخ‌گوی نیازهای متنوع جامعه شیعه بود.

شیوه تدریس منحصربه‌فرد و شاگردپروری

وی یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های آیت‌الله میلانی (ره) را شیوه خاص تدریس ایشان دانست و اظهار کرد: مقام معظم رهبری از روش علمی ایشان به‌عنوان پشتوانه تقریر دوردست یاد کرده‌اند، روشی که در آن، مسائل پیچیده به‌صورت روان و عمیق و مسائل ساده به‌گونه‌ای تحلیلی مطرح می‌شد که شاگرد را به تحقیق بیشتر وامی‌داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، افزود: آیت‌الله میلانی (ره) بااخلاق علمی کم‌نظیر خود، به‌ویژه در برخورد با طلاب جوان، نشاط و انگیزه علمی را در آنان زنده می‌کرد و در عین اقتدار علمی، همواره مشوق رشد و تحقیق شاگردان بود.

التزام به نصوص دینی و فقه عمیق

وی با اشاره به روش اجتهادی این مرجع فقید، گفت: آیت‌الله میلانی (ره) همواره ابتدا بر اصول و قواعد فقهی تکیه می‌کرد، اما هرگاه به دلیل نقلی معتبر می‌رسید، با فقه‌الحدیث دقیق، مبانی خود را بر اساس آن تنظیم می‌کرد و این نشان از عمق فقاهت و التزام ایشان به متون دینی داشت.

سلوک معنوی و ارتباط عمیق با اهل‌بیت (ع)

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به سلوک معنوی آیت‌الله میلانی (ره) گفت: توجه عمیق ایشان به زیارت، ادب حضور در حرم‌های مطهر و درک معنوی از ارتباط با اهل‌بیت (ع)، از جلوه‌های برجسته شخصیت این مرجع بزرگ بود که برای شاگردان و همراهان ایشان درس‌آموز و الهام‌بخش است.

