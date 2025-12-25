به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علیرضا اعرافی، در بخش علمی آیین افتتاحیه کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رحلت آیت‌الله میلانی (ره) که با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، به تبیین ۶ محور برجسته در شخصیت آیت‌الله‌العظمی میلانی پرداخت.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، عنوان کرد: حوزه علمیه مشهد و خراسان در طول تاریخ، نقشی اثرگذار و تعیین‌کننده داشته و در عصر مرحوم آیت‌الله میلانی (ره) به جایگاه ویژه‌ای دست‌یافته است، جایگاهی که حتی حوزه‌های علمیه دیگر را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. حوزه‌ای که رهبری معظم انقلاب نیز از درون آن برخاسته‌اند و امید است این منزلت و نورافشانی همچنان استمرار داشته باشد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به ابعاد متعدد شخصیت مرحوم آیت‌الله میلانی (ره) گفت: زوایای گوناگون شخصیت این فقیه بزرگ در ۶ محور قابل‌بررسی است و در هر یک از این محورها مطالب فراوانی وجود دارد.

فقاهت جامع و نقش راهبری علمی

آیت‌الله اعرافی، نخستین محور شخصیت آیت‌الله میلانی را بُعد علمی و فقاهتی ایشان معرفی کرد و گفت: فقاهت مرحوم آیت‌الله میلانی (ره)، فقاهتی جامع بود. ایشان در عین تسلط بر فقه و اصول و برخورداری از تحقیقات گسترده، در حوزه‌های تفسیر، حدیث، کلام و مسائل اعتقادی نیز رویکردی اثرگذار داشتند.

وی ادامه داد: آیت‌الله میلانی فقیهی نبودند که صرفاً در چارچوب احکام باقی بمانند، بلکه با نگاه عقلانی و کلامی، مدافع مرزهای شریعت و پاسخ‌گوی نیازهای فکری جامعه معاصر بودند.

به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله میلانی، میراث‌دار فقاهت بزرگانی همچون آیت‌الله نائینی و اصفهانی بودند و هم‌زمان در عرصه‌های اعتقادی و کلامی حضوری فعال و متعادل داشتند.

آیت‌الله اعرافی محور دوم شخصیت این عالم بزرگ را اخلاق بیان کرد و گفت: اخلاق حسنه، اخلاص، دوری از نام و عنوان و اثرگذاری بی‌نام‌ونشان از ویژگی‌های برجسته مرحوم آیت‌الله میلانی بود. بسیاری از اقدامات ایشان بااخلاص کامل و بدون توجه به شهرت انجام می‌شد.

وی تأکید کرد: معنویت ایشان، معنویتی سنجیده، متعادل و برآمده از کتاب و سنت بود. این ویژگی اخلاقی و سلوکی، در کنار علم و فقاهت، الگویی جدی برای طلاب و نسل جوان حوزه‌های علمیه است.

آیت‌الله میلانی(ره) هیچ‌گاه از توده‌های مردم جدا نبودند

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، با اشاره به بُعد اجتماعی شخصیت آیت‌الله میلانی (ره)، عنوان کرد: ارتباطات مردمی ایشان بسیار گسترده و عمیق بود. مرحوم آیت‌الله میلانی هیچ‌گاه از توده‌های مردم جدا نبودند و در کنار آن، ارتباطی فعال با دانشگاهیان، حوزه‌ها و مراکز علمی در مشهد، تهران و سایر مراکز داشتند.

وی افزود: مرجعیت ایشان در مشهد با شبکه‌ای هدفمند از ارتباطات اجتماعی، علمی و فرهنگی همراه بود که نشان از نگاه جامع و راهبردی ایشان دارد.

مدیریت متعادل و نقش تحولی در حوزه‌ها

آیت‌الله اعرافی چهارمین بُعد برجسته شخصیت آیت‌الله میلانی (ره) را مدیریت و هدایت‌گری عنوان کرد و گفت: ایشان در تحولات حوزه علمیه مشهد و قم نقش‌آفرین بودند و آغازگر تحولاتی در نظامات علمی و آموزشی، مبتنی بر تعادل، پرهیز از افراط‌وتفریط و دوری از روشنفکری‌های بی‌بنیاد و تحجر شدند.

شخصیت بین‌المللی و مواضع روشن سیاسی

این عضو شورای نگهبان، افزود: بر اساس سوابق حضور مرحوم آیت‌الله میلانی (ره) در نجف و کربلا، ایشان شخصیتی بین‌المللی داشتند و ارتباطات علمی و دینی گسترده‌ای با جهان اسلام و حتی اروپا برقرار کرده بودند، ارتباطاتی که همواره با پایبندی کامل به ضوابط و هویت اسلامی همراه بود.

مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: مواضع صریح ایشان در برابر دشمنان اسلام، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، آشکار و مستند است.

همراهی صریح با نهضت امام خمینی(ره)

آیت‌الله اعرافی تصریح کرد: مرحوم آیت‌الله میلانی در میان مراجع عصر نهضت امام خمینی (ره)، همچون ستاره‌ای درخشان در اندیشه سیاسی صحیح می‌درخشیدند. ایشان نهضت امام را به‌درستی درک کردند و شجاعانه و فعالانه در کنار آن ایستادند.

وی افزود: انقلاب اسلامی، جهان اسلام را از انفعال و وادادگی در برابر تمدن مادی غرب به کنش و مقاومت فعال سوق داد و آیت‌الله میلانی (ره) این پیام بزرگ را دریافت کرده و با شجاعت از آن حمایت کردند.

..........................

پایان پیام