به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، صبح امروز پنجشنبه چهارم دیماه، در کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رحلت آیتالله سید محمدهادی میلانی (ره) که با حضور جمعی از علما، اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی، مسئولان کشوری و استانی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تبیین جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی این مرجع بزرگ شیعه، آیتالله میلانی (ره) را نمونهای برجسته از عالم ربانی و الگوی تراز برای حوزههای علمیه دانست.
وی گفت: حرم مطهر رضوی، مکانی برای نورانیشدن، زیارت، آرامش و بهرهمندی از فضای نورانی و ملکوتی است و محل رفتوآمد ارواح اولیای الهی و ملائکهالله به شمار میآید. بیتردید هرکس در این مکان شریف و قدسی قدم بگذارد و مشرف شود، به اندازه توان و استعداد خود از این نورانیت بهرهمند میشود؛ اما نباید تنها به این بعد بسنده کرد. حرم مطهر رضوی دارالعلم است؛ مکانی هست و باید باشد برای کسب معارف حقه اهلبیت عصمت و طهارت(ع) و تحققبخش فرمایش امام در احیای «امر».
وی با اشاره به روایت عبدالسلام هروی از حضرت امام رضا (ع) مبنی بر «رحمالله عبداً أحیا أمرَنا»، اظهار کرد: یکی از اهداف اساسی و مهم آستان قدس رضوی، عینیتبخشیدن و تحقق این فرمایش نورانی امام رضا (ع) است و بزرگداشت علمای ربانی، از جمله آیتالله میلانی (ره)، یکی از شئون روشن و عینی احیای امر اهلبیت (ع) به شمار میآید.
آیتالله مروی یکی از شئون مهم احیای امر اهلبیت (ع) را تجلیل از علمای ربانی دانست و تصریح کرد: عالمان بزرگی که حامل تراث شیعی از نسلهای پیشین به ما و آیندگان بودهاند، شایسته تکریم و تجلیلاند. از جمله این عالمان ربانی و حاملان تراث شیعی، مرحوم آیتاللهالعظمی میلانی (ره) است که پنجاهمین سالگرد ارتحال ملکوتی آن بزرگوار را بهانهای برای تحقق همین هدف، یعنی «احیای امرنا»، قرار دادیم.
وی با اشاره به ابعاد شخصیتی آیتالله میلانی (ره) گفت: ویژگیهای این عالم بزرگ میتواند الگویی موفق و تراز برای حوزههای علمیه و نیز برای بزرگان، اساتید و طلاب عزیز باشد؛ بُعد معنوی، اخلاص و تکلیفمحوری از شاخصههای برجسته ایشان بود که سبب شد نجف و قم را رها کرده و مشهد مقدس را برای حضور و فعالیت علمی انتخاب کند و تحولی شگرف در حوزه علمیه مشهد و در جوار مضجع ولیّ خدا پدید آورد.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: این انتخاب باعث شد ایشان از بسیاری امور بگذرد و چشم بپوشد که این، برخاسته از همان اخلاص و تکلیفمحوری آن مرد بزرگ است.
وی افزود: با اینکه ایشان از برجستهترین تلامذه دو استاد بزرگ و دو استوانه سترگ حوزه نجف، مرحوم نایینی و محقق اصفهانی بود و تدریس ایشان در فقه و اصول در بالاترین تراز قرار داشت، اما از مسائل کلامی نیز غافل نبود و کتاب «قادتُنا کیف نعرفهم» را تألیف کرد که میراثی ارزشمند در کلام شیعی است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ویژگیهای سیاسی و اجتماعی آیتالله میلانی (ره)، عنوان کرد: دغدغهمندی نسبت به مسائل داخلی ایران، نهضت امام خمینی (ره) و جهان اسلام، نگاه تحولی در حوزه مدیریت آموزشی حوزه، تأسیس مدرسه عالی حسینی در مشهد و حمایت مالی گمنامانه از مدرسه حقانی قم، از دیگر شاخصههای برجسته این عالم ربانی است.
وی افزود: رسیدگی و حضور فعال در عرصههای اجتماعی، توجه به نیازهای مادی و معنوی مردم، نقش اثرگذار ایشان در جریان زلزله سال ۱۳۴۷ در جنوب خراسان و همچنین اهتمام به ابعاد معنوی و فرهنگی جامعه از جمله اعزام طلاب، بهویژه در شبهای جمعه، به روستاهای اطراف مشهد مقدس، بخش دیگری از سیره عملی این عالم بزرگوار را تشکیل میدهد.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان خاطرنشان کرد: امروز فرصتی مغتنم برای آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان فراهم شده است تا ضمن تجلیل از این عالم عظیمالشأن، در دیدگاههای قرآنی، کلامی، فلسفی، فقهی و اصولی ایشان تأمل شود و این میراث گرانسنگ، بیش از پیش به جامعه علمی و دینی معرفی گردد.
