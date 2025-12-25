به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس؛ دکتر احد فرامرز قراملکی مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و دبیر هیأت رئیسه افتتاحیه کنگره بزرگداشت آیتالعظمی میلانی؛ در سخنانی ضمن خوشامدگویی به میهمانان این کنگره از آغاز پژوهشها و بررسیهای جامع در آثار علمی، فرهنگی و اجتماعی باقی مانده از این عالم برجسته مکتب اهلبیت(ع) خبر داد.
وی افزود: بنا داریم با همت آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان و کمک و همکاری بیت آیتالله العظمی میلانی مجموعه آثار باقی مانده از آن عالم فرزانه را در مدت دو تا سه سال بطور کامل تحقق و احیاء و منتشر کنیم.
دکتر احد فرامرز قراملکی بیان داشت: همزمان با احیای آثار آیتالله العظمی میلانی، بطور ویژه آثار تقریرات آیتالله سیدابراهیم علمالهدی از برجستهترین شاگردان آیتالله العظمی میلانی بررسی و منتشر میگردد.لازم به ذکر است آیتالله سیدابراهیم علمالهدی را وارث گنجینه علوم آیت الله میلانی میدانند که سه دوره اصول و تمام بحث های فقهی ایشان را درک و ضبط نمود و این همه ۳۵ سال از عمر مبارکش را فراگرفت. مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در ادامه خاطرنشان کرد تاکنون حدود صد دفتر و نزدیک به هزار سند از آثار باقی مانده از آیتالعظمی میلانی با کمک بیت آیتالله میلانی گردآوری شده است.
دبیر هیأت رئیسه افتتاحیه کنگره بزرگداشت آیتالعظمی میلانی از برگزاری شش نشست تخصصی بطور همزمان در بعدازظهر روز برگزاری کنگره خبر داد که هر کدام با مدیریت چهرههای برجسته یکی از ابعاد علمی و فرهنگی و تمدنی آیتالله العظمی میلانی را بررسی کرده و به بحث میگذارند. این نشستها با ارائه گواهینامه علمی به شرکتکنندگان همراه خواهد بود.
دکتر قراملکی یادآور شد تاکنون نشستهای علمی متعددی در مشهد، قم، نجف و کربلا برگزار گردیده و نزدیک به ۳۰ سخنرانی علمی با مشارکت استادان حوزه و دانشگاه در این رابطه ارائه شده است.
مدیر عامل بنیاد پژوهشهای آستان قدس افزود: مجموعه مقالات کنگره در قالب ۳۳ مقاله علمی منتشر شده و همچنین ۱۲ عنوان کتاب شامل آثار، تقریرات، تحلیل آرا و بازخوانی دیدگاههای آیتالله میلانی در دستور انتشار قرار گرفته است.
