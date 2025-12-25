مرکز فرهنگی امام موسی صدر، در کریسمس به دیدار سالمندان برلین رفت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام کریسمس، هیئتی از مرکز فرهنگی امام موسی صدر در برلین آلمان، به سرپرستی شیخ محمد جالوس، با هدف ترویج ارزش‌های انسانی و ایمانی، از یکی از آسایشگاه‌های سالمندان محلی این شهر بازدید کردند.

این هیئت در جریان بازدید خود، ضمن ابلاغ تبریک و ادای احترام، اقدام به توزیع هدایا و شاخه‌های گل میان ساکنان آسایشگاه نمود. حاضران بر ارزش‌های بنیادین اخلاقی، از جمله شفقت، همبستگی و احترام به سالمندان تأکید کردند.

کارکنان آسایشگاه سالمندان با ابراز قدردانی صمیمانه از این حرکت خیرخواهانه، نقش این گونه اقدامات را در تقویت روحیه صلح و همدلی در جامعه برجسته نمودند.

این حرکت مرکز فرهنگی امام موسی صدر در آلمان، نمایشی از ارتباطات بین‌ادیانی و توجه به کرامت انسانی در مناسبت‌های مختلف بود.

.

.................

پایان پیام