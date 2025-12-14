حمله تروریستی به بازار کریسمس در آلمان خنثی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات آلمانی از دستگیری پنج نفر مظنون به دست داشتن در یک توطئه تروریستی برای حمله به یک بازار کریسمس با خودرو به منظور کشتن و زخمی کردن بازدیدکنندگان آن خبر دادند.

پلیس و دادستانی گزارش دادند که یک مصری، سه مراکشی و یک سوری به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله در ایالت باواریا در جنوب آلمان دستگیر شدند.

طبق بیانیه پلیس، این حمله بازاری در منطقه دینگولفینگ-لاندو را هدف قرار داده و با استفاده از یک وسیله نقلیه و با هدف کشتن یا زخمی کردن هرچه بیشتر افراد انجام شده است.

همه مظنونان روز شنبه در برابر قاضی حاضر شدند و همچنان در بازداشت هستند.

مقامات آلمانی پس از حمله سال گذشته با خودرو به بازاری در ماگدبورگ که منجر به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن صدها نفر شد، سطح هشدار را در پی پیش‌بینی حملات به بازارهای کریسمس افزایش داده‌اند.

