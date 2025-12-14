  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

حمله تروریستی به بازار کریسمس در آلمان خنثی شد

۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۶
کد مطلب: 1761591
حمله تروریستی به بازار کریسمس در آلمان خنثی شد

مقامات آلمانی از دستگیری پنج نفر مظنون به دست داشتن در یک توطئه تروریستی برای حمله به یک بازار کریسمس با خودرو به منظور کشتن و زخمی کردن بازدیدکنندگان آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات آلمانی از دستگیری پنج نفر مظنون به دست داشتن در یک توطئه تروریستی برای حمله به یک بازار کریسمس با خودرو به منظور کشتن و زخمی کردن بازدیدکنندگان آن خبر دادند.

پلیس و دادستانی گزارش دادند که یک مصری، سه مراکشی و یک سوری به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله در ایالت باواریا در جنوب آلمان دستگیر شدند.

طبق بیانیه پلیس، این حمله بازاری در منطقه دینگولفینگ-لاندو را هدف قرار داده و با استفاده از یک وسیله نقلیه و با هدف کشتن یا زخمی کردن هرچه بیشتر افراد انجام شده است.

همه مظنونان روز شنبه در برابر قاضی حاضر شدند و همچنان در بازداشت هستند.

مقامات آلمانی پس از حمله سال گذشته با خودرو به بازاری در ماگدبورگ که منجر به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن صدها نفر شد، سطح هشدار را در پی پیش‌بینی حملات به بازارهای کریسمس افزایش داده‌اند.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha