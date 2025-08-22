سازمان ملل: داعش خراسان در افغانستان تهدیدی جهانیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر ورونکوف، معاون دبیرکل سازمان ملل‌متحد در نشست روز پنج‌شنبه (۳۰ مرداد) شورای امنیت گفت با وجود کشته شدن رهبران متعدد داعش طی سال‌های گذشته، شاخه خراسان این گروه توانسته ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کند.

او تصریح کرد که داعش با جذب نیرو از میان ناراضیان و شبه‌نظامیان منطقه‌ای و همچنین دریافت کمک‌های مالی گسترده، فعالیت خود را گسترش داده و اکنون غیرنظامیان افغانستان را هدف مستقیم حملات قرار می‌دهد.

هم‌زمان، امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای نخستین‌بار از وجود «گزارش‌های موثق» مبنی بر انتقال جنگجویان تروریست از سوریه به افغانستان خبر داد.

وی تأکید کرد که این روند تهدیدی مستقیم علیه همسایگان افغانستان و ثبات منطقه است و افزود گروه‌های داعش، القاعده و سایر تروریستان خارجی همچنان در مسیر بی‌ثبات‌سازی منطقه فعال هستند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که طی چهار سال اخیر، شاخه خراسان داعش چندین حمله مرگبار علیه جامعه شیعه افغانستان انجام داده و صدها تن از غیرنظامیان بی‌گناه را به شهادت رسانده است.

با وجود این تهدیدها، مقامات طالبان بارها مدعی شده‌اند که «هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد».

این در حالی است که همین حکومت اخیراً از هدف قرار دادن یک مرکز داعش در ننگرهار و کشته شدن چندین عضو این گروه خبر داده است.

شورای امنیت سازمان ملل پیش‌تر نیز بارها نسبت به گسترش دامنه فعالیت داعش در افغانستان تحت کنترل طالبان هشدار داده بود؛ هشداری که اکنون با گزارش‌های تازه و انتقال نیروهای تروریستی از سوریه، ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته است.

