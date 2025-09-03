به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قبرستان شهدای دانایی موسوم به «تپه دانایی» در شهرک امید سبز غرب کابل، پس از هفت سال هنوزهم یادآور زخم عمیق خانواده‌های شیعه است که عزیزان جوان و نوجوان‌شان را در هفت سال اخیر از دست دادند.

صدها دانش‌آموز پسر و دختر شیعه با هزار امید و آرزویی که داشتند، در سه حمله تروریستی شهید و در غرب کابل دفن شدند و پس از آن، قبرستان شهرک امید سبز معروف به شهرک حاجی نبی، به «تپه شهدای دانایی» نام‌گذاری شد.

پس از انجام حمله گروهک تروریستی داعش بر مرکز آموزشی «مهدی موعود» در غرب کابل در سال ۱۳۹۷، تپه شهدای دانایی بامداد هر جمعه شاهد گریه‌ها و ناله‌های مادران و پدران داغدیده است و خانواده‌ها فرش غم بر مزار عزیزان‌شان پهن می‌کنند.

پس از این رویداد، حملات تروریستی دیگر نیز بر شماری از مراکز آموزشی در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل صورت گرفت. از جمله حمله بر مرکز آموزشی مهدی موعود(عج)، کوثر دانش و کاج. هر کدام از این حملات ده‌ها دانش‌آموز شیعه را به شهادت رساند.

این مراکز آموزشی از مهم‌ترین مراکز آموزشی شیعیان کابل بودند که طی هفت سال اخیر مورد حمله گروهک تروریستی داعش قرار گرفتند و صدها دانش‌آموز شیعه را به شهادت رساندند و قربانیان این رویدادها در تپه شهدای دانایی در شهرک امید سبز یکی پس از دیگری دفن شده‌اند.

نجیبه صفری؛ دختر ۱۸ ساله‌ شیعه، سه سال قبل، زمانی‌که هنوز مراکز آموزشی کنکور و دانشگاه‌ها بر روی دختران بسته نشده بود، به امید آینده بهتر و ورود به دانشگاه، آمادگی کنکور را در آموزشگاه کاج، در غرب کابل می‌خواند. او که علاوه بر ممتاز بودنش در مدرسه، به هنر نقاشی هم مسلط بود، در حمله کوردلان به کاج پرپر شد.

نجیبه، بامداد جمعه(۸ مهر ۱۴۰۱) با شور و شوق دانشگاه در آزمون کنکور آزمایشی آموزشگاه کاج شرکت می‌کند و در جریان این آزمون، او و ۵۲ همکلاسی‌اش در حمله انتحاری به شهادت می‌رسند.

سکینه ادیب، خواهر نجیبه می‌گوید که او و خانواده‌اش هر شب جمعه بر تپه شهدای دانایی می‌روند و با افروختن شمع، یاد نجیبه را گرامی می‌دارند. با این حال، او می‌گوید که پدر و مادرش با گذشت هر روز از غم و اندوه نجیبه، افسرده‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند.

خانم ادیب به خبرنگار ابنا اظهار داشت: این چند سال از نبودن نجیبه، طاقت‌فرسا بود و حتی نمی‌دانیم که او چطور رفت، ولی همیشه او را در کنار خودمان احساس می‌کنیم.

او در ادامه اظهار داشت: خواهرم همیشه به شوخی می‌گفت که کافی است چند سالی بگذرد و بزرگ‌تر شوم تا ببینی دیگر هیچ تقدیرنامه و تصدیق‌نامه‌ای به نام «سکینه» روی دیوارهای خانه خودنمایی نخواهد کرد.

شایان ذکر است، در حمله‌ی تروریستی داعش بر مرکز آموزشی مهدی موعود(عج) ۳۴ دانش‌آموز شیعه به شهادت رسیدند و بیش از ۵۰ دانش‌آموز دیگر زخمی شدند.

حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل که مسئولیت آن را گروهک تروریستی داعش بر عهده گرفت، ۲۴ دانش‌آموز شهید و ۵۷ دانش آموز دیگر زخمی شدند.

همچنان حمله تروریستی بر مرکز آموزش کاج در سال ۱۴۰۱ در غرب کابل بیش از ۷۰ دانش‌آموز شهید و بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد تروریست را هم گروه داعش بر عهده گرفت.

