واکنش همسر شهید به ادعای طی الارض «حاج رمضان»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اخیراً مهدیه شادمانی، دختر شهید علی شادمانی در صفحه اینستاگرامش با اشاره به حضور خود در یک برنامه رسانهای به همراه سعیده سالاری، همسر شهید حاج رمضان، از تأکید خانواده این شهید بر ضرورت روایتگری دقیق و بهدور از اغراق درباره زندگی و مجاهدتهای او خبر داد.
به گفته وی، همسر شهید محمدسعید ایزدی، معروف به حاج رمضان در این برنامه با انتقاد از برخی مطالب و روایتهایی که در روزهای اخیر درباره این شهید مطرح شده، خواستار اصلاح نگاهها و پرهیز از انتشار اخبار نادرست شد. خانواده شهید معتقدند که بزرگنمایی یا نسبتدادن ویژگیها و اتفاقات غیرواقعی، نهتنها کمکی به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمیکند، بلکه موجب تحریف شخصیت واقعی شهدا میشود.
همسر شهید حاج رمضان در این برنامه تصریح کرده است که برخی ادعاهای مطرحشده درباره همسرش اساساً صحت ندارد و روایت درست از شهدا باید بر پایه واقعیت، صداقت و شناخت صحیح از سیره عملی آنان باشد.
شایعات مطرحشده و توضیحات همسر شهید
بر اساس اظهارات همسر شهید حاج رمضان، شایعات زیر درباره این شهید صحت ندارد.
نسبتدادن کرامات غیرواقعی
ادعای «طی الارض» داشتن این شهید از اساس نادرست است.
قرائت چندساعته روزانه قرآن
اگرچه شهید حاج رمضان اهل تلاوت قرآن بوده، اما ادعای قرائت روزانه پنج ساعت قرآن بهگونهای که موجب فاصلهگرفتن از مسئولیتها و خدمت به مردم شود، واقعیت ندارد.
شیعه کردن ۶۰۰ نفر از مردم فلسطین
این خبر نیز کذب اعلام شده است. به گفته خانواده، شهید حاج رمضان بدون توجه به مذهب افراد، در مسیر جبهه مقاومت و مبارزه در کنار مردم فلسطین حضور داشته و چنین آمار و ادعاهایی صحت ندارد.
حضور در غزه
برخلاف برخی ادعاها، شهید حاج رمضان هیچگاه به غزه اعزام نشده است.
در پایان، دختر شهید شادمانی تأکید کرده است که حضور خانوادههای شهدا در عرصه روایتگری پس از شهادت عزیزانشان، نه از سر میل به شهرت، بلکه برای اصلاح روایتهای نادرست و دفاع از حقیقت زندگی و مجاهدت شهداست؛ موضوعی که اظهارات همسر شهید حاج رمضان نیز مؤید آن است.
