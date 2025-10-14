همسر شهید ایزدی در آیین رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل»: حاج رمضان، مجاهدی قرآنی و ذوب در ولایت بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای نابودی رژیم صهیونیستی» عصر امروز در صحن امام هادی(ع) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
همسر شهید حاج رمضان ایزدی در این مراسم، با بیان ویژگیهای اخلاقی و معنوی آن شهید والامقام، از او بهعنوان یکی از مصادیق آیهی شریفه «الَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا» یاد کرد و گفت: حاج رمضان در همه لحظات زندگیاش مجاهدت در راه خدا را معنا کرد. او حقیقتاً ذوب در ولایت بود. در ۴۲ سال همراهی با ایشان، با اطمینان میگویم که هیچ خلاف شرعی از او ندیدم. سراسر وجودش قرآن بود؛ هم قاری قرآن بود و هم عامل به آن.
وی در ادامه با اشاره به برخی مطالب نادرست درباره ایشان افزود: غلوهایی که درباره حاج رمضان گفته میشود، مثل اینکه روزی پنج ساعت قرآن میخوانده یا دارای طیالارض بوده، درست نیست. اما واقعیت این است که در ماه رمضان، گاهی روزانه سه جزء و در برخی روزها پنج جزء قرآن میخواند. همین انس با قرآن، سرچشمه مقاومت مردم غزه شد؛ تا جایی که امروز حتی در انگلستان، کشوری که مبدأ شکلگیری رژیم صهیونیستی است، مردم فریاد "مرگ بر اسرائیل" سر میدهند.
او با اشاره به نگاه راهبردی شهید ایزدی اظهار کرد: حاج رمضان معتقد بود مبارزه با اسرائیل باید نهادینه شود و در تمام ابعاد آن دقت صورت گیرد. زندگی او در هر مناسبتی به اهلبیت(ع) پیوند میخورد؛ چه در ایام ولادت و چه در ایام شهادت. بارها میگفت اگر امام نبود، معلوم نبود چه بر سر ما میآمد. واقعاً سراسر وجودش ذکر خدا بود.
همسر شهید ایزدی با مرور سوابق مبارزاتی او افزود: از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در لبنان آغاز کرد و همواره با مجاهدان فلسطینی در ارتباط بود. توجه ویژهای به جوانان داشت و شهید احسان یکی از همان جوانانی بود که در مسیر همراهی با ایشان به شهادت رسید.
وی ادامه داد: راه حاج رمضان، راه قرآن است؛ قرائت و عمل به آن. او فردی خوشمشرب و خوشسفر بود، به فرزندان شهدا بسیار اهمیت میداد و حتی ریز نمرات تحصیلی فرزندانشان را پیگیری میکرد. با وجود یک سال و نیم دوری از خانواده، دل همه را داشت و همواره به مسجد و جماعت پایبند بود؛ حتی در مهمانیها.
همسر شهید ایزدی در پایان با تأکید بر تأثیرگذاری اخلاقی آن شهید گفت: اطراف حاج رمضان همیشه پر از طیفهای گوناگون بود؛ حتی کسانی که اهل نماز نبودند، با اندک مراودهای با او نمازخوان میشدند. او واقعاً الگوی جوانان بود، چرا که تربیتشده مکتب امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب اسلامی بود. با وجود شرایط زندگی امنیتی، زندگی در کنار او سراسر آرامش، محبت و معنویت بود.
