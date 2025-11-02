به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر سعید ایزدی (حاج رمضان) با خانواده این شهید دیدار کرد.
لاریجانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، از فداکاریها و مجاهدتهای او در دفاع از امنیت و عزت کشور تقدیر کرد.
لاریجانی در این دیدار گفت: خداوند مرحوم حاج رمضان را رحمت کند. او خدمات ارزندهای داشت و واقعاً حقی بر گردن همه ما دارد. از شهادت ایشان بسیار متأثر شدم؛ ضایعهای بزرگ برای همه بود. حاج رمضان انسانی ساکت، آرام و فروتن بود، اما خدماتی ماندگار و ارزشمند از خود بهجا گذاشت.
