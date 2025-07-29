حاج رمضان ۴۰ سال راهبر نبرد با عصاره شیطان بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت چهلمین روز عروج سردار محمد سعیدی ایزدی مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعدازظهر امروز با حضور حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولین برگزار شد.

در این مراسم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سخنرانی درباره شهید به ارتباط گرم حاج رمضان با عشیره‌های فلسطینی و نقش او در ایجاد اتحاد مهم در فلسطین برای مقابله با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام قمی، گفت: حاج رمضان نزدیک به ۴۰ سال راهبر و پیش برنده یک جنگ گسترده و پیچیده با عصاره شیطان بود.

وی اظهار داشت: بعد از شهادت حاج رمضان رژیم صهیونیستی از این شهادت به عنوان یکی از بزرگترین دست‌آوردهایش یاد کرد.

قمی بیان کرد: حاج رمضان توانست حول اندیشه مقاومت در میان ‌مجموعه های مردمی فلسطین وحدت واقعی ایجاد کند و بقیه مجموعه ها را توانست به یک وحدت هوشمندانه‌ای برساند.

وی ادامه داد: خیلی ها از جایگاه و عظمت مسئولیت ایشان خبر نداشتند اما حساس‌ترین ماموریت ها را با دقت انجام دادند.

رپیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره ویژگی‌های شخصیتی حاج رمضان بیان کرد: تیکه کلام حاج رمضان در سختی‌ها این بود که می‌گفت »مشکلی نیست» اگر بنا بود برای کاری محضر ایشان باشیم انگار محضر یک انسان نورانی حکیم زمان را سپری می‌کردیم.

وی همچنین به مهارت‌های زبانی حاج رمضان اشاره کرد و افزود: «حاج رمضان عربی خوب بلد بود اما با نهایت دقت سعی می‌کرد با لهجه فلسطینی با آنها صحبت کند.»

قمی ادامه داد: «حاج رمضان گاهی در یک روز دو یا سه جز قرآن می‌خواند و با نیروهایش به طور تعمدی مبارزه می‌کرد و می‌گفت که باید نیروها رشد کنند.»

در این مراسم علاوه بر حضور چهره‌هایی از مسئولین محمدحسین پویانفر به مداحی و احمد بابایی به شعرخوانی پرداختند.

