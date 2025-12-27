به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن صدرایی عارف، مدیرعامل خبرگزاری ابنا، با حضور در خبرگزاری فارس با پیام تیرانداز، مدیرعامل این خبرگزاری، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که با هدف تقویت تعاملات رسانهای، همافزایی خبری و تبادل نظر درباره مسائل روز رسانهای کشور و عرصه بین الملل برگزار شد، دو طرف با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در شرایط کنونی منطقه و جهان، بر ضرورت تقویت همکاریهای رسانهای در سطوح ملی و بینالمللی تأکید کردند.
در جریان این ملاقات، مدیرعامل خبرگزاری فارس ضمن خیرمقدم به مدیرعامل خبرگزاری ابنا، بر ضرورت همکاری رسانههای همسو در شرایط حساس منطقهای و بینالمللی تأکید کرد.
همچنین حسن صدرایی عارف با اشاره به جایگاه رسانههای جریانساز، گزارشی از روند فعالیتها، مأموریتها و رویکردهای محتوایی خبرگزاری ابنا ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، در این دیدار درباره زمینههای همکاری مشترک، تبادل تجربیات حرفهای، استفاده از ظرفیتهای متقابل رسانهای و پوشش هماهنگ رویدادهای مهم داخلی و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر شد.
