دیدار مدیرعامل خبرگزاری ابنا با مدیرعامل خبرگزاری فارس در راستای تقویت تعامل رسانه‌ای

۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
دیدار مدیرعامل خبرگزاری ابنا با مدیرعامل خبرگزاری فارس، دو طرف با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در شرایط کنونی منطقه و جهان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های رسانه‌ای در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن صدرایی عارف، مدیرعامل خبرگزاری ابنا، با حضور در خبرگزاری فارس با پیام تیرانداز، مدیرعامل این خبرگزاری، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با هدف تقویت تعاملات رسانه‌ای، هم‌افزایی خبری و تبادل نظر درباره مسائل روز رسانه‌ای کشور و عرصه بین الملل برگزار شد، دو طرف با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در شرایط کنونی منطقه و جهان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های رسانه‌ای در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید کردند.

در جریان این ملاقات، مدیرعامل خبرگزاری فارس ضمن خیرمقدم به مدیرعامل خبرگزاری ابنا، بر ضرورت همکاری رسانه‌های همسو در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

همچنین حسن صدرایی عارف با اشاره به جایگاه رسانه‌های جریان‌ساز، گزارشی از روند فعالیت‌ها، مأموریت‌ها و رویکردهای محتوایی خبرگزاری ابنا ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار درباره زمینه‌های همکاری مشترک، تبادل تجربیات حرفه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های متقابل رسانه‌ای و پوشش هماهنگ رویدادهای مهم داخلی و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

