هنر و رسانه در خدمت اربعین؛ اختتامیه دومین رویداد «نحن أبناء الحسین(ع)» در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین دوره رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» با حضور هنرمندان، عکاسان و فعالان رسانه‌ای از ۹ کشور جهان در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) در قم برگزار شد. در این مراسم، بر بهره‌گیری از آموزه‌های امام حسین(ع) برای سبک زندگی، اهمیت مقاومت، همگرایی اجتماعی و نقش رسانه در بازنمایی جهانی اربعین تأکید شد.

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در این مراسم ضمن قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان گفت: معرفی شخصیت پیامبر اکرم(ص) و ابعاد اخلاقی و مدیریتی ایشان از ضرورت‌های عصر حاضر است. آشنایی جهان با عدالت و کرامت از منظر پیامبر(ص)، زمینه تحقق عدالت و کرامت در دنیا را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ارتباط میان بعثت، غدیر، کربلا و جریان مهدویت افزود: اربعین یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای رشد و آمادگی جمعی برای ظهور مهدویت است و تحقق قسط و عدالت جزء اراده الهی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد که رسانه و هنر ابزار مهمی برای انجام وظایف اجتماعی و دینی هستند و با بیان مثال‌هایی از هنر مرحوم فرشچیان، گفت: رهبر انقلاب فرمودند هر وقت آثار هنری فرشچیان را می‌بینم، اشک می‌ریزم. هنر ظرفیت انتقال عشق و معرفت را دارد.

وی مقاومت را واکنش طبیعی در برابر ظلم و ستم دانست و تصریح کرد: هزینه مقاومت جانی و مالی دارد، اما هزینه تسلیم بسیار بیشتر و نابودی هویت یک ملت است. اربعین باید وسیله‌ای برای تفسیر درست مقاومت در برابر هجمه‌ها باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، نیز در این مراسم با تأکید بر بهره‌گیری از آموزه‌های امام حسین(ع) اظهار داشت: سخنان امام حسین(ع) برای همیشه تاریخ زنده است و باید همیشه از آن بهره ببریم.

وی پیاده‌روی اربعین را تجربه‌ای بی‌نظیر خواند و افزود: برخی پیاده‌روی‌ها هزار کیلومتر طول دارند یا افراد به سختی حرکت می‌کنند، اما هیچ‌کدام با پیاده‌روی اربعین قابل قیاس نیست. این حرکت معنوی، همراه با خدمت به دیگران و تقویت روحیه اجتماعی است.

نواب همچنین به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از توصیه‌های ایشان سبک زندگی است و سخنان امام حسین(ع) نیز راهنمایی‌های ارزشمندی درباره خودسازی، سپاسگزاری، بخشش، استفاده درست از قدرت و همگرایی اجتماعی ارائه می‌دهد. عمل به این آموزه‌ها می‌تواند نیازهای جامعه امروز را پاسخ دهد.

حسن صدرایی عارف، مسئول دومین رویداد، نیز به اهمیت استفاده از ظرفیت رسانه برای شکست بایکوت اربعین اشاره کرد و گفت: بهترین راه مقابله با بایکوت رسانه‌ای، بهره‌گیری از قاب رسانه و هوش مصنوعی است. انتخاب رشته‌های رویداد نیز با این نگاه صورت گرفته است.

وی افزود: آماده‌ایم سومین دوره را با مشارکت نهادهای فرهنگی و بین‌المللی در ابعاد وسیع‌تر برگزار کنیم.

حمید اصغری دبیر رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) هم از رشد چشمگیر آثار این دوره خبر داد و بیان کرد: در دومین دوره، ۲۵۰۰ اثر از ۹ کشور دریافت شد که رشد سه و نیم برابری نسبت به سال گذشته دارد. بیشترین آثار پس از ایران از عراق بود.

محمد اخلاقی، رئیس کمیته داوران، بیانیه کمیته داوران را قرائت کرد و جوایز برترین‌ها در بخش‌های ویدیو، هوش مصنوعی، عکس و بخش ویژه اهدا شد. همچنین از فعالان اربعینی از کشورهای مختلف تقدیر شد و کتاب عکس منتخب آثار شرکت‌کنندگان رونمایی گردید. قرعه‌کشی سه کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس نیز از دیگر بخش‌های مراسم بود.

مهمانان ویژه این مراسم عبارت از آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد الحسون، رئیس مرکز پژوهش‌های اعتقادی وابسته به دفتر آیت‌الله سیستانی، سید محمد حجار حسینی، مدیرکل ارتباطات و روابط بین‌الملل شهرداری قم، حجت‌الاسلام و المسلمین تکیه‌ای، رئیس ستاد اعتکاف، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی قمی، معاون بین‌الملل ستاد بازسازی عتبات و حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی از مسئولان جامعه المصطفی بودند.

این رویداد با هدف تقویت روایت‌گری اربعین، ارتقای سطح رسانه‌ای آثار و گسترش حضور بین‌المللی برگزار شد.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

