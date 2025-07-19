به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، دیدار رسمی بین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مهدی رنجبر، و حسن صدرایی‌عارف، مدیر مسئول خبرگزاری ابنا در محل اداره کل در شیراز برگزار شد؛ دیداری که محور آن، بررسی جایگاه رسانه در تبیین هویت فرهنگی ایران و نقش ابنا در توسعه دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی بود.

رنجبر با اشاره به تحول نقش رسانه‌ها در عصر کنونی، تصریح کرد: در گذشته، سرعت در انتشار خبر اهمیت داشت، اما امروز کیفیت‌بخشی به محتوای خبری است که تعیین‌کننده تأثیرگذاری رسانه‌ها در سطح جهانی محسوب می‌شود. خوشبختانه خبرگزاری ابنا با تولید گزارش‌های دقیق و دارای اصالت، توانسته در عرصه‌های بین‌المللی بدرخشد و چهره‌ای معتبر از ایران اسلامی به تصویر بکشد.

استان فارس؛ نماد هم‌زیستی تاریخ و معنویت

مهدی رنجبر با اشاره به جایگاه منحصر به‌فرد استان فارس، خاطرنشان کرد: استان فارس همواره در تاریخ ایران به‌عنوان خاستگاه دین، هنر و حماسه شناخته شده است. وجود سومین حرم اهل بیت (ع) در حرم حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، در کنار آثار تمدنی باستانی، نشانگر هم‌نشینی هویت دینی و ملی در این خطه از ایران است.

وی با تأکید بر بازتعریف مفاخر فرهنگی ایران افزود: چهره‌هایی چون حافظ، سعدی و ملاصدرا ظرفیت‌هایی جهانی دارند که باید در قالبی نو و به‌روز بازشناسی شوند تا جایگاه فرهنگی ایران در ادبیات، حکمت و عرفان جهان تثبیت گردد.

رسانه؛ سفیر فرهنگی ایران

در پایان این دیدار، بر نقش رسانه به‌عنوان بازوی نرم قدرت ملی تأکید شد. خبرگزاری ابنا با تعهد به ارزش‌های فرهنگی، تولید محتوای چندزبانه و تلاش برای حفظ اصالت ایرانی، توانسته مسیر موفقی در دیپلماسی رسانه‌ای کشور طی کند مسیر روشنی که به معرفی هویت واقعی ایران در سطح جهانی می‌انجامد.

در پایان این دیدار نگین متبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا(ع) از سوی مدیر مسئول «خبرگزاری ابنا» به آقای مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اهدا شد.

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس کتاب نهضت در شیراز را به مدیرمسئول ابنا اهدا کرد.

