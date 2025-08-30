به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) از مشهد مقدس؛ مدیران خبرگزاری ابنا و مؤسسه میراث فقاهت خراسان در دیداری که در دفتر مؤسسه میراث فقاهت در مشهدالرضا انجام شد بر ضرورت اطلاعرسانی از آثار، خدمات و تلاش شخصیتها و عالمان مکتب اهلبیت(ع) تأکید کردند.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین علیرضا نوروزی، مدیر مؤسسه میراث فقاهت خراسان به تبیین مأموریتها و رویکردهای این مؤسسه پژوهشی و فرهنگی پرداخت و ضمن بیان مأموریتهای کلیدی آن، زمینهها و فرصتهای همکاری میان دو مجموعه خبرگزاری ابنا و مؤسسه میراث فقاهت خراسان را برشمرد.
وی با اشاره به راهاندازی مؤسسه بدون پشتوانه نهادها، تأکید کرد پشتیبانی از این حرکت، از عنایات معنوی ارواح علمای سلف نشأت گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین نوروزی در تشریح مأموریت نخست، به ضرورت حفظ و احیای میراث علمی علمای گذشته حوزه خراسان پرداخت. وی فقدان یک مرکز منسجم برای گردآوری و ساماندهی آثار و اسناد علمای خراسان را یک خلأ مهم دانست و تصریح کرد که مؤسسه میراث فقاهت با این رویکرد تأسیس شده است.
وی با اشاره به دستهبندی تراث خراسان در ۲۴ محور مختلف، مأموریت اصلی مؤسسه را در دو بخش «حفظ و جمعآوری» و «تنظیم و تدوین» این آثار تعریف کرد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت دو تا سه ساله این مجموعه، از چاپ ۱۰ عنوان کتاب خبر داد که شامل آثار علمای گذشته، یادنامهها و تقریرات اساتید درس خارج حوزه کهن خراسان است. او در توضیح، خاطرنشان ساخت که با وجود مرکز اسناد آستان قدس رضوی، نبود یک مرجع تخصصی برای اسناد حوزه خراسان مشهود بود، زیرا اسناد حوزوی در میان میلیونها سند دیگر پراکنده بودند.
مدیر مؤسسه میراث فقاهت خراسان، مأموریت دوم این تشکل پژوهشی و فرهنگی را کار رسانهای و خبری عنوان کرد که به اطلاعرسانی از فعالیتهای علمی و فکری اساتید و شخصیتهای برجسته فعلی حوزه خراسان میپردازد.
وی با مقایسه فضای مشهد و قم، اظهار داشت که در قم، اغلب چهرههای شاخص دارای مؤسسه یا تشکیلات و واحدی مستقل برای انتشار اخبار، آثار و مدیریت برنامههای خود هستند، اما در مشهد این گونه ساختارها وجود ندارد و حتی علمای تراز اول نیز فاقد چنین پایگاه و ابزارهایی هستند.
حجتالاسلام و المسلمین نوروزی مؤسسه میراث فقاهت خراسان را در این مأموریت به مثابه یک مشاور و رسانه مستقل برای اساتید و علمای خراسان معرفی کرد.
وی با تأکید بر سعه صدر این مجموعه، پوشش اخبار و تولید محتوا از جریانهای فکری مختلف حوزوی را مأموریت خویش دانسته و از انعکاس محتوای همه مفاخر علمی حوزوی اعم از فقهاء، فلاسفه و متکلمان خبر داد. وی همچنین همکاری در انتشار آثار علمی اساتید و انجام کارهای پژوهشی را از دیگر فعالیتهای این مجموعه برشمرد.
استاد سطوح عالی حوزه خراسان این مؤسسه را به عنوان یک حلقه وصل میان مؤسسات، مجموعهها و شخصیتهای حوزوی در مشهد دانست و با اشاره به تولید فیلمهای مستند درباره علمای مشهد، همکاری مؤسسه میراث فقاهت در هماهنگیها و شناسایی شخصیتها و کمک برای به تصویر کشاندن زندگینامه علماء را از فعالیتهای مهم مؤسسه ارزیابی کرد.
او به نمونههایی چون مجموعه مستندهای «سعادتمندان» و «حدیث سرو» در شبکه قرآن پخش شده است اشاره کرد و گفت که در این پروژهها، مؤسسه به شناسایی شاگردان، همدورهایها و سایر جزئیات از شخصیتها برای ساخت مستند کمک کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا نوروزی در ادامه به بیان برخی فرصتها و ظرفیتها برای توجه و همکاری اشاره کرد.
وی تأکید نمود نمونه اول، منشور روحانیت رهبری انقلاب است. او با یادآوری سفر اخیر یکی از علمای انقلابی نجف اشرف به مشهد مقدس، اظهار داشت که آن عالم از محتوای پیام منشور روحانیت رهبری اظهار بیاطلاعی میکرد و خواستار ترجمه و نشر آن در حوزههای علمیه جهان تشیع بود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، نمونه مهم دیگر از ظرفیتهای مشهد را رفت و آمد فراوان اساتید کشورهای عربی معرفی نمود.
مدیر مؤسسه میراث فقاهت خراسان، از ظرفیت حضور سالانه جمع زیادی از اساتید دانشگاهی شهرها و مراکز علمی نجف، کوفه و بغداد در مشهد یاد کرد و اظهار داشت. وی پیشنهاد کرد که از این فرصت برای برگزاری نشستهای علمی و همایشهای مشترک عربی استفاده شود.
حجتالاسلام والمسلمین نوروزی در ادامه دیدار با مدیران خبرگزاری بینالمللی ابنا بر ضرورت بهرهمندی از فضلای مسلط به زبانهای خارجی از جمله عربی، انگلیسی و روسی در حوزه علمیه مشهد تأکید کرد که توانایی سخنرانی در مجامع بینالمللی را دارند.
وی شناسایی و ساماندهی این مبلغان را یک ظرفیت ارزشمند برای ترویج معارف اهلبیت(ع) و یکی از فرصتهای پیش روی خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام دانست.
وی آمادگی مؤسسه میراث فقاهت خراسان برای همکاری با رسانههای اسلامی جهت پوشش رویدادهای مرتبط با علوم و آثار اندیشمندان و عالمان و متفکران مکتب اهلبیت(ع) و استفاده از ظرفیتهای مذکور ابراز نمود.
شایان ذکر است در این دیدار آقای حسن صدرایی عارف، مدیر مسئول خبرگزاری بینالملل اهلبیت(ع) – ابنا – به بیان گزارش مبسوطی از اقدامات، رویکردها و دستاوردهای ابنا پرداخت و یکی از امتیازات حرکت خبری این رسانه را الهام از جریان سلسله روات احادیث ائمه اطهار(ع) برای تأسیس تشکل امروزین راویان رسانهای اهلبیت(ع) در کشورهای مختلف معرفی کرد.
وی ظرفیتهای علمی و فرهنگی و معارفی مشهدالرضا را کممانند توصیف کرد و اهتمام مجمع جهانی اهلبیت(ع) و مدیریت آن و رسانه ابنا بر استفاده و همچنین پوشش رویدادهای مرتبط با فرهنگ اهلبیت(ع) در مشهد را خاطرنشان نمود.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین علیرضا ایمانی مقدم نماینده مجمع جهانی اهلبیت(ع) در خراسان و بهمن دهستانی مسئول دفتر منطقهای ابنا در شرق حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
