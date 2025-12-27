افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان در منطقه آزاد دوغارون

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن نوریزاده، معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون تایباد، امروز شنبه، ۶ دی اعلام کرد که سرمایهگذاری تجار افغانستانی در این منطقه افزایش یافته و توسعه مبادلات اقتصادی دو کشور در جریان است.
به گفته او، ۱۰ کالای اساسی با بیشترین ارزآوری برای صادرات شناسایی شده و فعالان اقتصادی دو کشور به دنبال تسهیل فرآیندهای گمرکی برای افزایش حجم مبادلات هستند.
نوریزاده همچنین گفت که خراسان رضوی بهعنوان نخستین شریک صادراتی و دهمین شریک وارداتی کشور افغانستان، بیشترین حجم کالاهای مصرفی این کشور را از طریق مرز دوغارون تأمین میکند.
وی افزود که راهاندازی منطقه آزاد دوغارون فرصت طلایی برای تجار افغانستانی فراهم کرده تا سرمایهگذاری خود را افزایش دهند و روابط دوجانبه اقتصادی در بخشهای مختلف گسترش یابد.
به گفته معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد، فعالان اقتصادی افغان پس از آغاز بهکار این سازمان، تلاش دارند مبادلات تجاری خود با ایران را از طریق این کانون اقتصادی شرق کشور بهینه کنند و بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی خود ایجاد نمایند.
