به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دیدارهای رسمی در کابل و هرات، به همراه هیأت همراه، سرپرست سفارت ایران در کابل و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، از گذرگاههای مرزی اسلامقلعه و دوغارون بازدید کرد.
بازدید از ایستگاه راهآهن روزنک و بررسی ظرفیت ترانزیت کالا
در مسیر حرکت به سمت مرز، غریبآبادی از ایستگاه راهآهن روزنک که در ۶۰ کیلومتری مرز قرار دارد بازدید کرد و با مسئولان ایرانی و افغانی مربوطه به گفتوگو پرداخت. بر اساس گزارشها، روزانه بهطور متوسط سه هزار تن کالا از طریق این ایستگاه از ایران به افغانستان حمل میشود.
بررسی روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغان و تسهیل عبور کامیونها
در ادامه، معاون وزیر خارجه ضمن بازدید از مرز دوغارون و گفتوگو با مقامات مرزی دو کشور و برخی از افرادی که بهتازگی از مرز عبور کرده بودند، در جریان روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغان قرار گرفت. وی تأکید کرد که هدف، کاهش زمان توقف کامیونها و افزایش حجم ترانزیت کالاهاست.
ابهامات در نقطه (ج) مرزی و توافق برای بررسی فنی و حقوقی
غریبآبادی همچنین از نقطه (ج) مرزی بازدید کرد و در جریان ابهامات موجود در این بخش از مرز قرار گرفت. مقرر شد این موضوع در نخستین نشست کمیتههای فنی و حقوقی دو کشور که بر اساس تفاهم با وزیر سرحدات افغانستان بهزودی برگزار خواهد شد، بهصورت مستند بررسی و حلوفصل شود.
بازدید از دیوار انسدادی مرز و بررسی مشکلات منطقه هریرود
در ادامه، معاون وزیر خارجه به همراه سرتیپ امانالهی، فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرپرست سفارت ایران در کابل و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد مقدس، از کارگاه ساخت دیوار انسدادی مرز بازدید کرد و در جریان جزئیات ساخت آن قرار گرفت.
وی همچنین از مناطقی که دیوار انسداد در آنها بنا شده بازدید کرد و در حاشیه رودخانه هریرود، مشکلات موجود را بررسی و گزینههای مختلف برای حل آنها را مورد بحث قرار داد.
حضور در تربت جام و ادای احترام به شیخ احمد جام
در پایان این سفر، غریبآبادی برای شرکت در جلسهای با مسئولان استان خراسان رضوی، به مشهد مقدس عزیمت کرد. در مسیر، در شهر تربت جام بر مزار شیخ احمد جام، از بزرگان عرفان ایرانی در قرون پنجم و ششم هجری، حاضر شد و ضمن قرائت فاتحه، از آثار تاریخی اطراف آرامگاه بازدید کرد.
........
پایان پیام/
نظر شما