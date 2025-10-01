قطعی اینترنت در افغانستان؛ توقف کامل صادرات در مرز دوغارون و صف ۸۰۰ خودروی باربری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان مرزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که روند خروج ناوگان تجاری از پایانه مرزی دوغارون ایران به سمت گمرک اسلام‌قلعه افغانستان، به دلیل قطعی اینترنت در خاک افغانستان به‌طور کامل متوقف شده است؛ موضوعی که بار دیگر ضعف مدیریتی طالبان در اداره امور زیربنایی کشور را آشکار می‌سازد.

اسماعیل پورعابد، مدیر پایانه مرزی دوغارون، به خبرگزاری مهر گفته است از ساعت ۱۹ شب گذشته تاکنون هیچ خودروی باری از این مرز خارج نشده و بیش از ۸۰۰ خودروی باربری ایران و افغانستان در پارکینگ‌های مرزی سرگردان مانده‌اند. او هشدار داد که ادامه این وضعیت باعث افزایش شمار خودروهای معطل خواهد شد.

وی تأکید کرده که ورود خودروهای باربری از سمت افغانستان به ایران بدون مشکل ادامه دارد، اما تنها خروج آن‌ها به دلیل قطع اینترنت مختل شده است. این مقام ایرانی با اشاره به ناتوانی طالبان در مدیریت ارتباطات دیجیتال، گفت که امکان برقراری ارتباط مجازی با طرف افغانستان وجود ندارد و ایران مجبور است از مسیرهای سنتی و نظامی برای پیگیری این مسئله اقدام کند.

روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ خودروی باربری از مرز دوغارون به افغانستان تردد می‌کنند. اکنون توقف کامل این روند نه تنها تجارت میان دو کشور را با بحران مواجه ساخته، بلکه نگرانی‌هایی جدی درباره آینده صادرات و ترانزیت کالا در سایه بی‌ثباتی مدیریتی طالبان ایجاد کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که طالبان با وجود ادعای "حاکمیت کامل"، در عمل حتی توانایی تأمین زیرساخت‌های ساده‌ای چون اینترنت را ندارند. این ناتوانی به‌طور مستقیم بر اقتصاد افغانستان و روابط تجاری آن با کشورهای همسایه اثر منفی گذاشته و چهره‌ای ناکارآمد از حکومت طالبان در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشته است.

