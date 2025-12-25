  1. صفحه اصلی
معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای سرمایه‌گذاران ایرانی و افغانستانی در منطقه آزاد دوغارون

۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۵
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون از معافیت ۲۰ساله مالیاتی و تسهیل صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون اعلام کرد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در این منطقه فعالیت می‌کنند، تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و تمامی مجوزها به‌صورت متمرکز صادر می‌شود.

وی با اشاره به وسعت ۸۷۰۰ هکتاری منطقه آزاد دوغارون افزود: سرمایه‌گذاران افغانستانی برای فعالیت اقتصادی در این منطقه نیازی به دریافت ویزا ندارند و این موضوع، دوغارون را به یکی از کانون‌های مهم همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشور افغانستان تبدیل کرده است.

نوری‌زاده با تأکید بر ظرفیت‌های بازار کشور افغانستان، به‌ویژه استان هرات افغانستان، گفت: توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و تقویت خدماتی می‌تواند نقش منطقه آزاد دوغارون را در ترانزیت، صادرات و واردات منطقه‌ای به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و سطح مبادلات تجاری دو کشور را ارتقا بخشد.

