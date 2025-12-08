به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور کشور در نشست هماهنگی امور افغانستان با تأکید بر اولویت سیاست همسایگی در دولت چهاردهم، از دستگاه‌های اجرایی خواست هرچه سریع‌تر دو برنامه جامع تدوین کنند؛ یکی برنامه مدیریت مهاجران افغانستانی به‌ویژه تسهیل حضور سرمایه‌گذاران آن کشور، و دیگری برنامه جامع توسعه همه‌جانبه روابط ایران و افغانستان.

عارف با اشاره به اینکه در دولت فعلی، روابط با همسایگان و به‌ویژه سازوکارهای منطقه‌ای که ایران در آن نقش محوری یا مؤسس دارد به‌طور جدی تقویت شده، گفت: «نگاه ما به همسایگان بر پایه مشارکت متقابل است؛ دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های فنی، صنعتی و خدماتی را با کمال میل در اختیار برادرانمان قرار می‌دهیم و همزمان نیازهای خود را نیز از طریق آنها تأمین می‌کنیم.»

وی اشتراکات گسترده فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی ایران و افغانستان را «بی‌نظیر» خواند و افزود: «ایران دهه‌ها میزبان میلیون‌ها برادر و خواهر افغانستانی بود که از ستم کمونیسم و امپریالیسم در امان بودند. این میزبانی حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم و مشکلات داخلی ادامه داشت و همچنان ادامه دارد.»

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هرگونه خلل در روابط دو کشور ناشی از نگاه حاکم بر کابل در دوره‌های گذشته بوده، تأکید کرد: «اکنون نشانه‌های روشنی از عزم جدی حاکمیت جدید افغانستان برای تعمیق روابط با ایران می‌بینیم. حجم مبادلات تجاری یک سال اخیر و پیام‌های مثبت رد و بدل شده، گواه این تغییر رویکرد است.»

عارف تقویت روابط بخش خصوصی دو کشور را از مهم‌ترین راهبردها دانست و گفت: «باید کیفیت کالاهای صادراتی ایران پایدار بماند و بخش خصوصی با نگاه بلندمدت وارد همکاری شود.»

وی همچنین بر لزوم وحدت فرماندهی و مدیریت واحد مرزها، توسعه همکاری‌های علمی، فناوری، آموزشی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و احداث خطوط ریلی تأکید کرد و افزود: «موقعیت استراتژیک ایران در کریدورهای منطقه‌ای می‌تواند افغانستان را به آب‌های آزاد و بازارهای جهانی متصل کند.»

در بخش پایانی نشست، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد برنامه جامع مدیریت مهاجران به‌ویژه سرمایه‌گذاران افغانستانی را تدوین کند و اظهار داشت: «اشتراکات زبانی و فرهنگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران افغان ایران را مقصد اول خود بدانند و این سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی دو کشور را حل کند.»

وی همچنین دستور داد برنامه جامع توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان توسط کمیسیون مشترک همکاری‌ها و وزارت امور خارجه ایران ظرف یک ماه آینده تدوین شود تا این برنامه بتواند مبنای حرکت مشترک دو کشور قرار گیرد.

عارف همچنین پیگیری جدی موضوع حقابه ایران از رود هیرمند را خواستار شد و در پایان تأکید کرد: «کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و وزارت امور خارجه موظفند ظرف حداکثر یک ماه آینده برنامه جامع توسعه روابط دوجانبه را نهایی کنند تا مبنای عمل مشترک ایران و افغانستان قرار گیرد.»

