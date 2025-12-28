پذیرایی شهروندان فلسطینی از وزیر امنیت ملی رژیم صهیونی با پرتاب سنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکشنبه، یک روز پس از آنکه نیروهای اسرائیلی به منطقه ترابین حمله کرده و تعدادی از ساکنان آن را دستگیر کردند، شهروندان فلسطینی در روستای ترابین در جنوب اسرائیل به سمت ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی راست افراطی رژیم صهیونی، سنگ پرتاب کردند.

کانال ۱۴ عبری اعلام کرد: «ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، صبح امروز وارد روستای ترابین در نقب شد و ده‌ها نفر از روستاییان با پلیس درگیر شدند و به سمت او سنگ پرتاب کردند.»

یانون ماگال، خبرنگار این کانال، از طریق پلتفرم شرکت آمریکایی «ایکس» ویدیویی منتشر کرد که حمله بن غفیر به روستا را به همراه یک نیروی پلیس بزرگ مستند می‌کرد.

شهروندان فلسطینی شروع به پرتاب سنگ به سمت بن غفیر که به نظر می‌رسید در حال دویدن است، کردند، در حالی که نیروهای پلیس با شلیک گاز اشک‌آور به سمت آنها پاسخ دادند.

روز شنبه، سازمان پخش رسمی عبری اعلام کرد که نیروی بزرگی از پلیس وارد روستای ترابین السنا شده است.

او افزود که این اقدام پس از آن صورت گرفت که به ادعای او «دو نفر از ساکنان این روستا ده‌ها وسیله نقلیه را در جوامع یهودی همسایه به آتش کشیده و به آنها آسیب رسانده‌اند.»

او افزود که این آتش‌سوزی عمدی «به تلافی عملیات پلیس در روستا علیه عناصر یاغی که دیشب انجام شد» رخ داده است، همانطور که ادعا کرد.

این خبرگزاری افزود که «یک پلیس در جریان فعالیت پلیس در روستا جراحات جزئی برداشت، در حالی که پنج مظنون دستگیر شدند.»

