درگیری سیاسی در رژیم صهیونیستی بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گالی بهراو-میارا، مشاور حقوقی رژیم صهیونیستی، قصد دارد از دیوان عالی بخواهد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر را مجبور به بررسی برکناری ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی کند.
این سازمان رسمی روز پنجشنبه اعلام کرد: «گالی بهراو-میارا، مشاور حقوقی دولت، قصد دارد امروز با درخواست صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام بنیامین نتانیاهو به بررسی امکان برکناری ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، به دیوان عالی کشور مراجعه کند.»
این کمیسیون افزود که اقدام پیشبینیشدهی میارا «در چارچوب دادخواستهای ارائهشده علیه ابقای بن گویر در سمتش» صورت میگیرد.
این کمیسیون استدلال خواهد کرد که «رفتار و دخالت مستقیم وزیر در کار پلیس و تحقیقات جنایی قابل چشمپوشی نیست و نقض جدی استقلال سازمانهای اجرای قانون محسوب میشود.»
او ادامه داد: «مشاور تأکید میکند که اگر نتانیاهو تصمیم به برکناری وزیر نگیرد، باید توجیه قانونی روشن و دقیقی برای این تصمیم ارائه دهد.»
طبق ارزیابیهای حقوقی، دادگاه ممکن است با توجه به آنچه که به عنوان تناقض بین وعدههای عمومی بن گویر مبنی بر عدم دخالت در کار پلیس و دخالت واقعی او در تحقیقات و تصمیمات عملیاتی توصیف شده است، حکم مقدماتی در این پرونده صادر کند.
او افزود: «اگر دادگاه تصمیم به ادامه روند رسیدگی بگیرد، انتظار میرود هیئت قضاتی که این پرونده را بررسی خواهند کرد، به دلیل حساسیتهای سیاسی و قانونی، گسترش یابند.»
او افزود: «از سوی دیگر، منابع نزدیک به نخستوزیر میگویند که او قصد ندارد بن گویر را در این مرحله برکنار کند و درخواست مایارا برای برگزاری جلسه مستقیم با او را رد کرده است.»
میارا اغلب نظراتی در مخالفت با سیاستهای راستگرایانه دولت نتانیاهو ابراز کرده است، در حالی که وزرا او را به اعمال اختیارات خود بر اساس «دیدگاههای چپگرایانه مضر» متهم میکنند. دولت پیش از این تصمیم به برکناری او گرفته بود، اما دیوان عالی کشور این تصمیم را لغو کرد.
این سازمان اعلام کرد که «انتظار میرود روند قانونی با صدور حکمی آغاز شود که از نخستوزیر میخواهد رسماً موضوع را بررسی کرده و موضع منطقی خود را ارائه دهد، بدون اینکه نتیجه از پیش تعیینشدهای را به او تحمیل کند.»
او این را به این واقعیت نسبت داد که «مشاور حقوقی اختیار صدور حکم اخراج را مستقیماً ندارد و دیوان عالی کشور، در جلسات عادی خود، معمولاً در تصمیماتی از این دست دخالت نمیکند.»
شایان ذکر است، بن گویر رهبر حزب راست افراطی «قدرت یهود» است و به بدرفتاری با زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل افتخار میکند و از سرگیری جنگ در نوار غزه را تحریک میکند.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ جنگی را علیه غزه آغاز کرد که حدود ۷۱۰۰۰ شهید و بیش از ۱۷۱۰۰۰ زخمی برجای گذاشت که بیشتر آنها کودک و زن هستند.
...............
پایان پیام
نظر شما