یسرائیل کاتس در پی فشارهای آمریکا، اظهارات خود را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، روز گذشته از اظهارات خود در مورد ادامه حضور ارتش اسرائیل در نوار غزه عقب‌نشینی کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت اسرائیل قصد ندارد در غزه شهرک‌سازی کند.

این تغییر موضع کاتس ساعاتی پس از آن صورت گرفت که او در مراسم امضای توافق‌نامه ساخت ۱۲۰۰ واحد مسکونی در شهرک بیت ایل در نزدیکی رام‌الله در کرانه باختری اشغالی، اظهار داشت که ارتش اسرائیل هرگز به طور کامل از غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

خبرگزاری اسرائیل گزارش داد که فشار آمریکا پشت این تغییر موضع بوده است و توضیح داد که یک مقام آمریکایی در ستاد هماهنگی نظامی-مدنی به رهبری واشنگتن، که از جنوب اسرائیل فعالیت می‌کند، گفت: «آمریکایی‌ها خشم خود را از اظهارات کاتز ابراز کردند و خواستار توضیحاتی شدند زیرا این اظهارات با طرح ترامپ در تضاد است و همین امر وزیر را وادار به ارائه توضیحاتی کرد.»

این مقام آمریکایی تأکید کرد که «قرار است ارتش اسرائیل به عنوان بخشی از طرح ترامپ از نوار غزه خارج شود... ایالات متحده برای شهرک‌سازی‌های جدید اسرائیل در نوار غزه آماده نیست.»

کاتس در اظهارات اولیه خود مدعی شد که ارتش به دلایل امنیتی هرگز به طور کامل از نوار غزه خارج نخواهد شد و یک واحد مشترک نظامی-غیرنظامی در قلمرو فلسطین تأسیس خواهد شد.

