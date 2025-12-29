به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات خود با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود را «بسیار سازنده» خواند و از «پیشرفت بزرگی» در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ جاری بین مسکو و کی‌یف خبر داد.

ترامپ پس از دیدار دیروز خود با زلنسکی در فلوریدا، اظهار داشت که آنها در مورد تقریباً ۹۵ درصد از مسائل مورد بحث به راه‌حل رسیده‌اند. او توضیح داد که او و زلنسکی به تفصیل در مورد ۲۰ بند طرح صلح آمریکا بین مسکو و کیف بحث کرده‌اند.

ترامپ تأیید کرد که آنها «پیشرفت بزرگی در جهت پایان دادن به آنچه که من معتقدم بزرگترین جنگ از زمان جنگ جهانی دوم است» داشته‌اند و از قصد خود برای تشکیل یک گروه کاری شامل چهره‌های برجسته‌ای مانند فرستاده ویژه‌اش، استیو ویتکوف، دامادش، جارد کوشنر، و وزرای امور خارجه، مارکو روبیو و پیت هگزت، خبر داد.

او توضیح داد که این گروه کاری ابتدا جزئیات طرح صلح آمریکا را با طرف اوکراینی مورد بحث قرار خواهد داد و اگر کار خود را "واقعاً خوب" ادامه دهد، در مورد بقیه مفاد این طرح ظرف چند هفته به نتایجی خواهد رسید.

ترامپ خاطرنشان کرد که در جریان دیدارش با زلنسکی، با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود نیز تلفنی گفتگو کرده که حدود دو ساعت و نیم طول کشیده و در این گفتگوها مسائل زیادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

رئیس جمهور آمریکا با ابراز تمایل خود برای برگزاری نشست سه جانبه بین پوتین و زلنسکی گفت: «در تماس امروزم با پوتین، او را بسیار علاقه‌مند به این موضوع یافتم و او نیز می‌خواهد شاهد دستیابی به صلح باشد و من به او در این مورد ایمان دارم.» او خاطرنشان کرد که قرار است به زودی نشستی با رهبران اروپایی، چه در واشنگتن و چه در جای دیگر، برگزار شود و تأکید کرد که کشورهای اروپایی نقش اصلی را در ارائه ضمانت‌های امنیتی به اوکراین ایفا خواهند کرد.

در ۲۳ نوامبر، کاخ سفید پس از مذاکرات بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی برای بحث در مورد طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ بین مسکو و کیف، پیش‌نویس اصلاح‌شده و به‌روز شده طرح صلح را اعلام کرد، اما جزئیات این طرح به‌روز شده را فاش نکرد.

