کرملین پس از تهدید حمله به ایران توسط ترامپ، خواستار خویشتنداری شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرملین امروز در پی بیانیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمایت واشنگتن از حمله نظامی گسترده جدید علیه ایران، از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش خودداری کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: «ما معتقدیم که باید از هرگونه اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه تشدید کند، خودداری شود و فراتر از همه، معتقدیم که گفتگو با ایران ضروری است.»

پسکوف تأیید کرد که «روسیه به تقویت روابط نزدیک خود با ایران ادامه خواهد داد.»

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا اعلام کرد که شنیده است «ایران در تلاش است تا قابلیت‌های هسته‌ای خود را بازسازی کند و اگر این کار را انجام دهد، ما آن را نابود خواهیم کرد».

او افزود: «شنیده‌ام که ایران می‌خواهد به توافق برسد و این مسیر عاقلانه‌تری نسبت به بازسازی قابلیت‌های هسته‌ای است.» با توجه به اینکه «ایران می‌توانست قبل از حملات تابستان با ما به یک توافق دیپلماتیک برسد.»

نیروهای آمریکایی پس از پیوستن به اسرائیل که در ژوئن گذشته جنگی ۱۲ روزه علیه تهران انجام داد، به سه سایت اصلی هسته‌ای ایران حمله کردند.

