به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابوعبیده»، سخنگوی جدید گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی ( حماس) در سخنرانی مفصل امشب خود علاوه بر اعلام شهادت تنی چند از فرماندهان بزرگ این جنبش، به عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر اشاره کرد و آن را «انفجاری کوبنده در برابر ظلم، ستم و محاصره» خواند.

وی در ادامه افزود: «این طوفان، مسئله فلسطین را بار دیگر به کانون توجه جهانی بازگرداند وجدان‌های آزاده در سراسر جهان را بیدار کرد.»

این سخنگوی جدید قسام در خصوص آتش‌بس و توقف درگیری‌ها در نوار غزه اظهار داشت: « آتش‌بس و پایان ریخته شدن خون در غزه، ثمره پایداری مردم ما و استقامت رزمندگان مقاومت بود.»

.

.

او در ادامه با اشاره به دوره پساآتش‌بس تأکید کرد: «علیرغم همه تجاوزات و نقض‌های مکرر که از زمان توقف جنگ رخ داده و علی رغم همه خطوط قرمزی که دشمن از آن، عبور کرده، مقاومت به تعهدات خود عمل کرده و با مسئولیت کامل و با در نظر گرفتن منافع مردممان رفتار کرده است.»

ابوعبیده کرد: ما خواستار خلع سلاح "اسرائیل" هستیم و تاکید می‌کنیم که ملت فلسطین هرگز سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت و باید روند پرداختن به سلاح فلسطینیان پایان یابد.

سخنگوی گردان‌های قسام هشدار داد: «ما تأکید می‌کنیم که حق ما در پاسخ به جنایات اشغالگر، حقی ذاتی و تضمین‌شده است. ما از همه طرف‌های ذیربط می‌خواهیم که رژیم صهیونیستی را مهار کرده و آن را وادار به پایبندی به توافق‌های صورت‌گرفته کنند.»

..........................

پایان پیام