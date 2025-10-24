به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- «أمة ملک خاشب» فعال رسانهای یمنی در قالب نوشتاری با عنوان «تأثیر رسانههای مقاومت در مقابله با اطلاعات نادرست رسانههای صهیونیستی-آمریکایی در جریان طوفانالاقصی» در سومین کنفرانس بینالمللی فلسطین به معرفی جایگاه ویژه و نقش رسانههای یمن در عملیات طوفانالاقصی پرداخت.
بخش دوم این نوشتار در ادامه ارائه میشود:
رسانه شعر
« الزامل» یک شعر عامیانه سنتی یمنی است که با مهمترین رویدادها و مناسبتهای اجتماعی همراه است، ارزشها و سنتها را بیان میکند و یکی از مهمترین میراثهای مردمی در یمن است.
یکی از مهمترین مواردی که رسانههای مقاومت مردمی در مدت عملیات طوفان الاقصی ارائه دادند، هنر سرودها و اشعار مردمی در حمایت از عملیات طوفان الاقصی بود. این حوزه خود نیازمند تحقیقات جداگانهای در مورد جزئیات و مدلهای فراوان آن است که خلاقیت یمنیها آن را ابداع کرد و در یمن و جهان عرب تأثیر گذار بود به طوری که شور و شوق عمومی را افزایش داد و بسیج عمومی را دو چندان کرد.
رسانههای مقاومت یمن،از طریق کانالها و وبسایتهای مختلف خود، بیشترین نقش را در انتشار این ترانههای محبوب ایفا کردند که برخی از این آثار از قهرمانان مقاومت فلسطین، مقاومت لبنان و شهدای جمهوری اسلامی ایران بود که از آنها تمجید و ستایش میشد. همچنین با ذکر قهرمانیهای این مجاهدان و سرودن قهرمانیهایشان، تمام اشکال تفرقه فرقهای نیز از بین رفت.
نمونههایی از این اشعار سنتی یمن درباره شخصیت های محبوبی چون؛ (السنوار، ابوعبیده) بود و شعر معروف سنتی اثر مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با عنوان «نگهبان دریای سرخ» که برای روشن شدن نقش یمن در جبهه حمایت از یمن سروده شد.
شعر یمنی حضور چشمگیری در جبهه رسانهای مقاومت داشت، چرا که در پلتفرمها و وبسایتهای مختلف و همچنین در کانالهای رادیویی و تلویزیونی ملی، رسمی و حتی عربی پخش میشد.
رسانه های جنگ
اظهارات یحیی سریع سخنگوی رسمی یمن پس از آنکه عملیات جبهه پشتیبانی به یک روند معمول تبدیل شد، طبق نظرسنجیهای انجام شده در چندین صفحه الکترونیکی، از جمله وبسایت شبکه المیادین، او به یکی از برجستهترین چهرههای سال ۲۰۲۵ تبدیل شد.
همچنین عملیات نیروهای مسلح یمن به مثابه یک محتوای رسانهای غنی بود، زیرا نیروهای مسلح یمن توانستند از طریق این بیانیهها و عملیاتها، پیامهای هشدار دهندهای را به پایتختهای کشورهایی که در کنار جنایات رژیم صهیونیستی ایستادهاند، ارسال کنند و همچنین صدای مظلومیت فلسطین را به تمام کشورهای غربی که از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، برسانند. این عملیات ها منجر به افزایش قیمت برخی کالاها در آن کشورها شد.
این صدایی بود که آنها باید میشنیدند و این صدا بر انتخابات بریتانیا، آمریکا، آلمان و فرانسه تأثیر گذاشت... همه احزاب حاکم در آن کشورها در انتخابات شکست خوردند و یکی از مهمترین عوامل در این امر حمایت آنها از جنایات رژیم صهیونیستی بود.
رسانه طنز کمدی
رسانه طنز کمدی که پیامهای هدفمندی را منتقل میکند و تأثیر بسیار زیادی بر روان ملتهای عرب دارد، ملتهایی که بیشتر آنها قربانی رسانههای عربی سازشکار و عادیساز شدهاند که سعی کردند، رژیم صهیونیستی را به عنوان یک کشور دوست برای ملت های عرب به تصویر بکشند، در حالی که آنها دشمنانی هستند که خداوند از آنها به عنوان دشمنترین دشمنان برای مؤمنان یاد کرده است.
صحنههای طنز رسانهای که از طریق رسانههای اجتماعی پخش شد، بسیار تأثیرگذار بود. مهمترین تولیدات یمنی که در روزهای اول انتشار میلیونها بازدید داشته اند، آثار مصطفی المومری، یوتیوبر معروف یمنی است که حقیقت نقشههای دشمن صهیونیستی و حقیقت حمایت آمریکا و غرب از آن را آشکار میکند، اما به شیوهای بسیار منحصر به فرد، جذاب، کمدی، تأثیرگذار و هدفمند است.
رسانههای یمنی یک جبهه حمایتی بزرگ بودند که دست کمی از جبهه حمایت نظامی از فلسطین نداشتند
سامح عسکر، نویسنده مصری، که میلیونها دنبالکننده دارد و در شکلدهی افکار عمومی عرب و مصر تأثیرگذار است، در این زمینه نوشت که « یمنیها نه تنها در جنگ و توسعه نظامی خود مهارت دارند، بلکه در زمینه جنگ رسانهای نیز بر تخت سلطنت رسانههای عربی تکیه زدهاند. او به کلیپ «سفینه سفینه» ساخته هنرمند خلاق مصطفی المومری اشاره کرد.»
این ویدیو میلیونها بازدید داشت و توسط مدیریت یوتیوب به بهانه اینکه تروریسم را تشدید میکند، از سایت حذف شد، این در حالی که است که صدها قتل عام تروریستی وحشیانه توسط نیروهای دشمن صهیونیستی علیه غیرنظامیان در غزه، جبالیا و خان یونس نادیده گرفته شده است. این کلیپ حقیقت رژیمهای سازشکار مثل ترکیه و برخی رژیمهای عربی را ، به شیوهای طنزآمیز آشکار و میلیونها بیننده را به خود جذب کرد.
- فیلم کوتاه «قربانی» که الگویی از کسانی را روایت میکند که فریب دولت یمن وابسته به ائتلاف را خوردهاند و نمیدانند که دولتشان وابسته به محور آمریکا و صهیونیسم است.
- فیلم آژیرهای خطر یک فیلم طنز است (داستان ترس و وحشتی را که شهرکنشینان صهیونیست هنگام شنیدن صدای آژیرها تجربه میکنند، روایت میکند.)
- فیلم کوتاه طنز اسرائیل بر یمن حکومت میکند.
- کلیپ «مصیطره» که میلیونها بازدید داشت، و با آهنگ معروف عربی تنظیم شده است. این کلیپ، حکام طرفدار عادیسازی روابط و نحوه برخورد تحقیرآمیز و تمسخرآمیز دشمن با آنها را افشا میکند.
آثار طنز یمنی تنها به این آثار متوقف نشد، بلکه من تنها الگویی از برجستهترین آثار هنر طنز در یمن را ارائه دادم که سطح آگاهی مردمی را نسبت به دشمن اصلی امت و چهره آن تقویت کرد. حقیقت این است که آثار بسیار زیاد هستند و فرصتی برای ذکر جزئیات آنها وجود ندارد.
رسانه کاریکاتور
انواع مختلفی از کاریکاتورها، از جمله سیاسی، اجتماعی و ورزشی، وجود دارد.
در یمن، کاریکاتورهای سیاسی طنزآمیز در یک جبهه رسانهای متمایز و منحصر به فرد مشهور هستند و یکی از برجستهترین خالقان آن، هنرمند «کمال شرف» است که نقاشیهای او میلیونها بازدید و لایک در سطح یمن و بینالمللی کسب کرده است. نمایشگاه عکس ویژهای از کمال شرف با عنوان «کمال هنر» در نمایشگاه تهران برگزار شد. در حاشیه افتتاحیه نمایشگاهی از نقاشیها که با هدف افزایش آگاهی بدون کلام برگزار شد، جایزه فانوس جشنواره فیلم عمار به کمال شرف، هنرمند یمنی، اهدا شد.
قلم موی او به سلاحی برای افشای تجاوز و تجسم پایداری تبدیل شده است. نقاشیهای او حقیقت نقش محور مقاومت در حمایت از آرمان فلسطین، تمسخر رژیمهای عادیساز و مزدور و افشای تمام نقشه های عربی همدست با رژیم دشمن را منتقل میکرد. من نقاشیهای کمال شرف را فقط به عنوان نمونهای از رسانههای کاریکاتور یمن انتخاب کردم. فرصتی برای نام بردن هنرمندان دیگر وجود ندارد، زیرا عرصه هنر و هنرمندان یمن مملو از دهها هنرمند کاریکاتوریست است.
بیلبوردهای خیابانی
این جنبه از رسانه به دلیل تواناییاش در جذب مخاطب در نگاه اول متمایز است و رسانهها از طریق بیلبوردها به بخش جداییناپذیر هر نبرد رسانهای در این عرصه تبدیل شدهاند، زیرا به راحتی توجه رهگذران را به خود جلب میکنند، به خصوص در شهرهای شلوغ و پرجمعیت مانند صنعا، پایتخت یمن. این جنبه از رسانه، به ویژه در مرحله عملیات طوفان الاقصی تأثیر زیادی داشت، زیرا تصاویر رهبران شهید به همراه برجستهترین سخنان جاودانهشان در خیابانهای اصلی شهرهای یمن پخش شد و تأثیر زیادی در افزایش آگاهی از اهمیت مرحلهای داشت که امت اسلامی در مبارزه با دشمن تاریخی خود، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا، شیطان بزرگ، تجربه میکند.
هر فردی که از خیابان های اصلی شهرها عبور می کند و تابلوهای تبلیغاتی بزرگ و جذاب را می بیند، در هر لحظه به یاد می آورد که نبرد با دشمن ادامه دارد و آنها نقشها و مسئولیت های بزرگی دارند که کمترین آن تحریم کالاهای آمریکایی و صهیونیستی است.
شایان ذکر است که بیلبوردهای یمن از تمام کشورهای عربی و اسلامی متمایز و منحصر به فرد هستند، چرا که تصاویر رهبران شهید اهل سنت جنبش حماس، رهبران شهید مقاومت شیعه لبنان و تصاویر شهدای عراق و ایران را در کنار شهدای یمن به نمایش می گذارند.
نقش رسانههای ماهوارهای، رادیویی و الکترونیکی
بیشتر شبکههای ماهوارهای رسمی و ملی یمن وابسته به صنعا و همچنین رادیوهای محلی به تریبون ویژهای تبدیل شدهاند که هر آنچه مربوط به طوفان الاقصی است، اعم از اخبار درگیریهای میدانی تمامی جبهههای پشتیبانی در محور جهاد و مقاومت و مرتبط با رسانههای جبهه مقاومت فلسطین، رسانههای مقاومت اسلامی لبنان، رسانههای جنگ یمن و حتی عملیاتهای مقاومت عراق را پوشش میدهند.
اکثر متخصصان رسانهای در یمن عمدتاً به اخبار فلسطین اهتمام دارند و بسیار مشتاقند که روند بسیج عمومی و تجمع مردمی برای شرکت در راهپیماییهای هفتگی که رهبر یمن برای همبستگی با مردم فلسطین فراخوان داده را ، ادامه دهند تا مردم یمن به الگوی جوانمردی و سخاوت و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین برای تمام مردم جهان تبدیل شوند. در واقع هیچ کس نمیتواند نقش رسانههای ماهوارهای، رادیویی و الکترونیکی یمن را در عملیات بسیج برای راهپیماییهای میلیونی هفتگی که جهان را خیره کرده است، انکار کند.
گزارشهای تلویزیونی منتشر شده توسط کانالهای المسیره و ماهوارهای یمن در مورد آخرین تحولات جنایات جاری در فلسطین، قلبها را تکان داد و وجدانها را تحت تأثیر قرار داد و مخاطب را در حالت آگاهی مداوم از اهمیت انجام وظیفه محوله خود در قبال آنچه بر برادرانمان در فلسطین میگذرد، قرار داد.
تأثیر آن به شرح زیر است:
- پوشش رسانهای یمن، تأثیر بسیار مهمی بر ادامه عملیات تحریم اقتصادی داشته است. حتی کودکان از خرید هرگونه کالای آمریکایی-صهیونیستی خودداری میکنند و خانوادههای خود را به تحریم ، تشویق میکنند. حتی پس از آتشبس موقت، فرهنگ تحریم همچنان پابرجاست.
- حضور هفتگی در راهپیماییهای همبستگی سازمانیافته بدون خستگی یا کسالت، همانطور که قبلاً اشاره کردیم.
- ادامه کمک های مالی مردمی برای حمایت از نیروی موشکی یمن و نیروی هوایی بدون سرنشین تا نیروهای مسلح یمن بتوانند عملیات خود را در حمایت از مقاومت فلسطین ادامه دهند.
- برنامههای مختلف تلویزیونی و رادیویی، چه سیاسی، چه اجتماعی و چه مذهبی، و حتی با گویشهای محلی، همگی به بسیج عمومی، آگاهیبخشی و تجربهآفرینی از آنچه بر فلسطینیان میگذرد، تبدیل شدهاند.
- حضور و مشارکت در فعالیت های رسمی و مردمی با تعهد کامل، اعتقاد راسخ و ایمان به حقانیت آرمان.
- مشارکت در دورههای آموزشی طوفان الاقصی که دهها هزار مبارز از آن فارغالتحصیل شدهاند.
وقتی مردم یمن رسانهای شدند
تمام یمنیها از طریق رسانههای اجتماعی به جبههای متحد تبدیل شدهاند تا جنایات یهودیان و ابزارهایشان را افشا کنند. رسانههای جنگی نقش مؤثر و بزرگی در تمام نبردهای رخ داده در میدانهای عزت، افتخار و کرامت ایفا کردهاند و با وجود امکانات ساده خود، حقیقت آنها را به جهانیان منتقل کردهاند. همچنین نقش مهمی در ابطال دروغها و اکاذیب رسانههای متجاوز داشتهاند و از ماشین عظیم رسانهای متجاوز پیشی گرفتهاند.
در این راستا، رسانههای جنگی کاروانهایی از شهدای قهرمان که جان خود را به راحتی در راه میهن فدا کرده بودند، به راه انداختند، زیرا دستان عوامل و کادر رسانههای جنگی همواره روی ماشه بود تا ماهیت وقایع میدانی را به مردم یمن و افکار عمومی خارجی منتقل کنند.
به محض اینکه یمن پس از طوفان الاقصی وارد جبهه پشتیبانی شد، رسانههای جنگ یمن به سمت مستندسازی بیشتر از عملیات سوختن، آسیب دیدن، فرار و گاهی غرق شدن کشتیها حرکت کردند، همانطور که برای کشتی بریتانیایی (روبی مار) اتفاق افتاد که پس از هدف قرار گرفتن توسط موشکهای یمنی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۴ در دریای سرخ توسط موشکها و پهپادهای یمنی غرق شد.
لنز رسانههای جنگ یمن همچنین رسیدن موشکهای مافوق صوت یمنی به اعماق رژیم صهیونیستی را مستند کرد و هیچ کس راز رسیدن این اسناد به آنجا را نمیداند. آنچه در این موضوع مهم است، این است که تاریخ ثبت خواهد کرد که رسانههای جنگ یمن بسیاری از عملیاتهایی را که در دریا انجام شده است، مستند و منتشر کردهاند.
..................
پایان پیام
نظر شما