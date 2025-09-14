به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه هفتم اکتبر و دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، نشست فوق‌العاده ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با هدف بررسی نحوه گرامیداشت سالگرد طوفان الاقصی، تدوین فعالیت‌ها و برنامه‌های تبلیغی ویژه این مناسبت و همچنین سازماندهی برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی در پشتیبانی و حمایت از مردم مقاوم غزه برگزار شد.

دکتر رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ابتدای این نشست با یادآوری اینکه در آستانه ۱۵ مهر ماه و دومین سال عملیات طوفان الاقصی هستیم گفت: دیدگاه‌های متنوعی درباره اصل عملیات و دستاوردها و پیامدهای آن وجود دارد. رسانه‌ها نیز هرکدام متناسب با سیاست‌ها و برنامه های خود تلاش کردند این عملیات را تحلیل کنند؛ برخی این عملیات را با اطلاع قبلی اسرائیل دانستند و برخی دیگر آن را یک غافلگیری برای صهیونیست‌ها می دانند. هرکدام نیز ادله خاص خود را دارند. اما آنچه مسلم است، این عملیات بار دیگر موضوع فلسطین را به کانون افکار عمومی جهان بازگرداند؛ موضوعی که صهیونیست‌ها همواره در پی فراموشی آن بودند و تلاش می‌کردند بگویند چیزی به‌نام ملت فلسطین و آزادی قدس وجود ندارد.

دکتر رمضان شریف ادامه داد: صهیونیست‌ها طی دهه‌ها خود را شکست‌ناپذیر معرفی می‌کردند و مدعی بودند حتی ارتش‌های عربی در صورت اتحاد، توان شکست اسرائیل را ندارند. اما عملیات طوفان‌الاقصی نشان داد که صهیونیست‌ها آنچه وانمود می‌کنند، نیستند و شکست‌پذیرند. این عملیات پایانی بود بر تبلیغات آنها و همه جهان به درستی سخن بزرگان نهضت مقاومت پی بردند که اسرائیل چیزی جز «خانه عنکبوت» نیست.

رئیس ستاد انتفاضه و روزجهانی قدس بیان کرد: در طول حدود ۸۰ سال گذشته، صهیونیست‌ها با کشتار فلسطینی‌ها، کوچاندن اجباری ، تخریب منازل و مزارع آنها و سرکوب مداوم، همواره تلاش کردند جریان مقاومت و مبارزه مردمی را محو کنند. اما طوفان‌الاقصی نشان داد نسل‌های جدید فلسطینی‌ها اراده‌ای جدی برای بازپس‌گیری سرزمین خود دارند.آمار شهدای غزه به مرز ۶۵ هزار نفر رسیده است. در این دو سال، مردم غزه با وجود بمباران‌های وحشتناک، قحطی، گرسنگی، تحریم و بسته شدن مرزها، پایبندی خود به آرمان فلسطین را ثابت کردند.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که صهیونیست‌ها با وجود همه فشارهای بی‌سابقه، نتوانستند تصویری ارائه دهند که مردم غزه علیه جریان مقاومت اقدامی کرده باشند. همه جهان شاهد است که ملت فلسطین زیر سنگین‌ترین فشارها همچنان به مقاومت پایبند و معتقد هستند.

دستاوردهای طوفان‌الاقصی، سرمایه‌ای گران‌سنگ برای ملت فلسطین

دکتر رمضان شریف با اشاره به بعد نظامی این عملیات افزود: در طول دو سال گذشته، رژیم صهیونیستی با همه توان نظامی خود کوشید مانع عملیات نیروهای مقاومت شود اما در همین روزهای اخیر نیز در حالی که از «نابودی حماس» سخن می‌گفتند، چندین عملیات موفق و ابتکاری از سوی نیروهای فلسطینی انجام شد. همین امر موجب شده صهیونیست‌ها جرئت اشغال مجدد غزه را نداشته باشند، چراکه می‌دانند با تلفات سنگین روبه‌رو خواهند شد.

وی عملیات طوفان‌الاقصی را سرمایه‌ای گران‌سنگ برای ملت فلسطین دانست و تأکید کرد: این عملیات پیامدها و دستاوردهای بزرگی داشت؛ از جمله افزایش نفرت جهانی از صهیونیست‌ها و شکل‌گیری موج حمایت‌های مردمی در سراسر جهان. امروز حتی مردمانی که ارتباط مستقیمی با مسئله فلسطین نداشتند، در تجمعات میدانی و اجتماعی خود، فریاد حمایت از مردم فلسطین را سر می دهند و این یکی از نتایج مهم عملیات طوفان‌الاقصی است که در آستانه دومین سالگرد آن قرار داریم.

دکتر رمضان شریف با اشاره به رفتارهای غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته، گفت: طوفان‌الاقصی موجب شد این رژیم از تعادل رفتاری و روانی خارج شود و در این مدت انواع جنایاتی که صهیونیست‌ها مرتکب شدند، نشان داد آنها هیچ قانونی را در شرایط جنگی رعایت نکردند. بیمارستان‌ها را بمباران کردند، زنان و کودکان را در گرسنگی و تحریم نگه داشتند، هزاران مدرسه را ویران کردند و مردم بی‌دفاع را در صف‌های کمک یا در خانه‌هایشان به خاک و خون کشیدند.

وی افزود: امروز هیچ‌کس در دنیا رفتار صهیونیست‌ها را برنمی‌تابد. آخرین نمونه، ترور ناکام رهبران حماس بود؛ در حالی که خود، آنها را برای مذاکره و پایان دادن به جنگ فراخوانده بودند. این رفتار زشت در برابر دیدگان جهانیان، حتی حامیان پیشین صهیونیست‌ها را متقاعد کرد که رژیم اسرائیل ضعیف‌تر از آن چیزی است که نشان می‌دهد.

دکتر شریف ادامه داد: طوفان‌الاقصی در واقع مذهب و مشی مقاومت مردم فلسطین را تثبیت کرد. ملت فلسطین با حمایت جدی جبهه مقاومت و پشتیبانی ارزشمند مردم یمن، که با تظاهرات میلیونی دنیا را متحیر کردند، همچنان استوار ایستاده‌اند. این در حالی است که صهیونیست‌ها در اوج ضعف و در آستانه فروپاشی، همچنان دم از «نیل تا فرات» و گسترش سرزمینی می‌زنند. حتی ترامپ نیز اذعان کرده که کوچک بودن سرزمین اسرائیل، نقطه آسیب‌پذیری آنهاست و خود صهیونیست‌ها رسماً اعلام کرده‌اند که به دنبال تصرف بخش‌هایی از سوریه، اردن، مصر و مناطق دیگر هستند.

رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین تأکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی، حمایت از آرمان فلسطین در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و دومین تظاهرات بزرگ و سراسری پس از انقلاب همواره راهپیمایی روز جهانی قدس بوده است. امروز همه جهان به آینده‌نگری امام خمینی(ره) و رهبران انقلاب اسلامی پی برده‌اند. اگر در ابتدای انقلاب شرایط به این وضوح نبود، امروز حقانیت این راهبرد بیش از پیش آشکار شده است.

وی افزود: امیدواریم موج حمایت جهانی از فلسطین و مقاومت به مرحله‌ای برسد که حاکمان کشورهای عربی و اسلامی نیز به آن بپیوندند و ان‌شاءالله شاهد فروپاشی رژیم صهیونیستی باشیم. ملت فلسطین پس از تحمل هزینه‌ها و فداکاری‌های فراوان، شایسته آن هستند که در سرزمین مادری خود دولتی مستقل تشکیل دهند.

افزایش موج حمایت افکار عمومی دنیا از آرمان فلسطین

دکتر رمضان شریف با اشاره به روند مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها اظهار کرد: امروز آهنگ بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود افزایش یافته و در مقابل، مهاجرت بدون بازگشت صهیونیست‌ها به خارج از سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است. به گفته خود رژیم صهیونیستی، از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی تاکنون نزدیک به دو میلیون صهیونیست از این سرزمین خارج شده‌اند و بسیاری از آنان دیگر بازنخواهند گشت. این تغییر جمعیتی شرایط را به نفع فلسطینی‌ها تغییر داده است.

وی تأکید کرد: موج حمایت افکار عمومی دنیا از آرمان فلسطین نسبت به قبل از طوفان‌الاقصی چندین برابر شده است و مجموعه این شرایط می‌تواند نویدبخش پایان ظلم و جنایت‌های صهیونیست‌ها و پیروزی نهایی ملت فلسطین باشد.

کشورهای اسلامی از مقاومت حمایت کنند

رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس ، با اشاره به نقش کشورهای اسلامی در حمایت از فلسطین گفت: حمله هوایی صهیونیست‌ها به نشست اخیر رهبران حماس در قطر نشان داد که اگر کشورهای اسلامی خود توان یا جرات ورود مستقیم به میدان مقابله با صهیونیست‌ها را ندارند، دست‌کم می‌توانند از کسانی حمایت کنند که امروز در خط مقدم مبارزه قرار دارند؛ چه مردم مظلوم غزه، چه ملت مقاوم یمن و چه سایر جریان‌های مقاومت.

وی تأکید کرد: اگر برخی کشورها به هر دلیل از ورود مستقیم به میدان پرهیز می‌کنند، می‌توانند پشتیبان کسانی باشند که شهامت، شجاعت، انگیزه و توان مقابله با صهیونیست‌ها را دارند. این حمایت می‌تواند فشار مضاعفی را بر رژیم صهیونیستی وارد کند.

رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در این زمینه تصریح کرد: جمهوری اسلامی شرایطی متفاوت دارد؛ بدون اغراق، کوچک‌ترین اقدام صهیونیست‌ها علیه کشور و مردم عزیز ما با پاسخی سخت‌کوبنده مواجه خواهد شد؛ همان‌گونه که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آمریکایی‌ها شاهد آن بودند. این مسئله برخاسته از راهبردهای امام خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حمایت از مردم فلسطین است که بارها و بارها بر آن تأکید کرده‌ایم.

دکتر رمضان شریف ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حمایت از جریان مقاومت، همواره نشان داده که در دفاع از سرزمین و منافع خود، هرگز منتظر کمک دیگران نمی‌ماند. ما ثابت کرده‌ایم که قادر و مصمم هستیم و توانمندی لازم را داریم که در مقابل اقدامات صهیونیست‌ها از منافع ملی خود دفاع کنیم.

وی تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز یک وظیفه انسانی، اسلامی، شرعی و دینی است، حمایت از جریان مقاومت و مردمی است که در میدان حضور دارند و با صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند.

تغییرات عمیق در توازن قدرت جهانی و نزول نفوذ غرب

در ادامه سیدمجتبی ابطحی، دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن دومین سالگرد طوفان‌الاقصی گفت: از همان روزهای نخست حضور مقامات غربی و به‌ویژه آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی، حمایت آشکار و پرطمطراقی از رژیم صهیونیستی مشاهده شد؛ مقامات غربی با ارسال پوشش‌های گسترده و پشتیبانی نظامی، تلاش کردند رژیمی را که در آستانه مرگ و نابودی قرار داشت، بازیابی و نجات دهند.

ابطحی با اشاره به سفرهای مقامات غربی به تل‌آویو اظهار کرد: شاهد بودیم که برخی رؤسای دولت‌ها با نمایش‌های کم‌مایه و همراه با امکانات نظامی وارد تل‌آویو شدند تا پیام «ما اینجا هستیم» را منتقل کنند؛ نمونه آن استقبال از نخست‌وزیران و حضور پرطمطراق برخی سران غربی بود که گویای تلاش برای جلوگیری از سقوط رژیم و حفظ نظام سلطه بود.

وی افزود: با توجه به تغییرات عمیق در توازن قدرت جهانی و نزول نفوذ غرب و همزمانی قدرتمند شدن جریان‌هایی در شرق، قدرت‌های غربی تلاش کردند با مداخله و حمایت از اسرائیل، از روند جابجایی قدرت و گرایش جهان به سمت عدالت و تساوی جلوگیری کنند.

ابطحی تصریح کرد: پس از آتش‌بس، نبرد را باید نه تنها نبرد فلسطینی‌ها بلکه نبردی دانست که رأس آن کاخ سفید بود و برای حفظ نظام سلطه جهانی می‌جنگید.

دانشگاه‌ها در غرب؛ صحنه ابراز انزجار از رژیم صهیونیستی

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین افزود: آنچه رخ داد، تبدیل دانشگاه‌ها و نخبگان غربی به مراکز اعتراض و خیزش علیه اسرائیل بود؛ از هاروارد و آکسفورد تا کلمبیا، دانشگاه‌ها به صحنه‌ای برای ابراز انزجار از جنایات صهیونیستی تبدیل شدند.

وی ادامه داد: دانشجویانی بودند که با افتخار پایان‌نامه‌های خود را پاره کردند تا نگذارند ثمره علمشان در اختیار رژیمی قرار بگیرد که با آن علم به قتل و غارت می‌پردازد.

تمجید از ابتکارات و مقاومت رزمندگان فلسطینی

ابطحی با یادآوری طولانی شدن جنگ و هزینه‌های سنگین آن، گفت: هرچند جنگ طولانی شده و اکنون به آستانه سومین سال خود نزدیک می‌شود، دشمن از هر راهی برای مهار مقاومت استفاده کرده است. حتی اگر بمباران و کشتارهای گسترده و حملات به مناطق و کشورها را هم در دستور کار قرار داده‌اند. این جنگ تنها محدود به مرزهای سنتی نیست و ابعاد جهانی به خود گرفته است.

وی با تمجید از ابتکارات و مقاومت رزمندگان فلسطینی گفت: در غزه شاهد مراحل بازسازیِ هم‌زمان با نبرد هستیم؛ رزمندگان لحظه‌به‌لحظه ابتکارات نظامی شگفت‌آور از خود نشان می‌دهند، حتی در مواردی که موشک‌ها یا مهمات دشمن عمل نمی‌کند، همین تسلیحات با چرخش یا بهره‌برداری تبدیل به ابزار علیه خود دشمن می‌شوند.

ابطحی گفت: ملتی که بخش قابل‌توجهی از جمعیتش شهید یا زخمی شده‌اند، باز هم ایستاده و مقاومت می‌کند. همه تلاش‌های دشمن برای ایجاد صداهای مخالفت با مقاومت، از طریق مزدوران یا ایجاد فضای رسانه‌ای، تاکنون شکست خورده و امت مقاومت در صحنه حاضر و همچنان پشت جریان مقاومت ایستاده است.

ابطحی تأکید کرد: هر روز شاهد ابتکارات و عملیات‌های ارزشمندی از رزمندگان فلسطینی هستیم؛ عملیات‌هایی که علیرغم اشراف اطلاعاتی و تکنولوژی‌های پیشرفته دشمن، آن‌ها را غافلگیر و عاجز کرده است.

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، با اشاره به درگیری‌های داخلی رژیم صهیونیستی و ناکامی طرح‌های آنها برای آزادی اسرا گفت: هر لحظه جناح‌های داخلی رژیم یکدیگر را می‌کوبند و در عین حال می‌دانند هیچ‌یک از این طرح‌ها منجر به رهایی اسیران جنگی نخواهد شد. این در حالی است که رزمندگان حماس با ورود گسترده خود، می‌توانند اسیران جدیدی از دشمن بگیرند.

ابطحی تأکید کرد: برخی عملیات‌های گسترده و پرهزینه دشمن، به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی مستقیم به حماس، به شکست تبدیل شده است و این شکست در داخل رژیم صهیونیستی هزینه‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی به‌همراه داشته و اعتبار جهانی آنان را نیز کاهش داده است.

طرح‌های صلح غربی هیچ جایگاهی نزد ملت فلسطین ندارد

وی افزود: طرح‌های دولت‌های غربی برای فلسطین، از جمله الحاق‌ و تغییرات جغرافیایی، هیچ جایگاهی در افکار عمومی و نزد ملت فلسطین ندارد، چراکه تمام سرزمین فلسطین متعلق به صاحبان اصلی آن است.

به گفته ابطحی، حوادث اخیر لکه ننگی بر پیشانی آمریکا و متحدانش باقی گذاشته و تلاش‌هایشان برای مذاکره و سوخت‌رسانی، همگی محکوم به شکست بوده است.

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در پایان سخنان خود تصریح کرد: این شرایط موجب شده که حرکت ملت‌ها برای عدالت و تغییر نظام سلطه‌ غربی شدت گیرد و پیمان‌های در حال شکل‌گیری در شرق نیز گواهی بر این تغییرات تاریخی است.

سپس دکتر حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: اتفاقی که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل رخ داد بسیار امیدوار کننده بود . در این جلسه از ۱۹۳ کشور، ۱۴۲ کشور به استقلال فلسطین رای مثبت دادند و پاره کردن منشور حقوق بشر سازمان ملل توسط نماینده رژیم صهیونیستی نشان دهنده عدم پایبندی این رژیم به قوانین بین المللی است و همچنین نشام می دهد نظام بین الملل دیگر رژیم را نخواهد پذیرفت.

این کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره کشور فلسطین را به رسمیت شناخته است اما آن را به طور رسمی بیان نکرده بودیم، همانطور که رهبری فرمودند فلسطین کشور مستقل است مخالف دو دولتی هستیم و باید بر آن تاکید کنیم.

کنعانی مقدم در ادامه گفت: به رئیس جمهور و دولت پیشنهاد می‌کنیم که سریعاً سفیر فلسطین را تعیین کند و سفارتخانه فلسطین در یکی از کشورهای عربی مستقر شود و از این جهت پیشتاز باشیم.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی کاملاً رفتارش از قاعده خارج شده است و به هر اقدامی دست خواهد زد، تصورات خود را در خواب خواهد دید و محقق نخواهد شد و خیالی باطل است.

فلسطین؛ مسئله راهبردی جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران

در ادامه این نشست، دکتر علیرضا معاف، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اهمیت توجه به مسئله فلسطین به مثابه مسئله راهبردی جهان اسلام و نظام جمهوری اسلامی، گفت: این جلسه به‌ویژه در آستانه هفتم اکتبر (پانزدهم مهر) تشکیل شده است تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نویسندگان، پژوهشگران، دانشمندان و اساتید روابط بین‌الملل، ابعاد مختلف تحولات اخیر بررسی شود.

وی افزود: اساتید فلسفه و روابط بین‌الملل معتقدند جهان سیاست و معادلات جهانی را می‌توان به دو دوره پیش و پس از هفتم اکتبر تقسیم کرد. اتفاقات این روز نقطه عطفی است که معادلات و برآوردهای دستگاه‌های مختلف را تغییر می‌دهد.

طوفان‌الاقصی؛ رخدادی راهبردی و تغییردهنده پیچ تاریخی ـ تمدنی

معاف با اشاره به تحولات دانشگاه‌های فلسفه در آمریکا و اروپا، گفت: جنس تحولات هفتم اکتبر نقطه عطف است و طوفان الاقصی با یک رخداد راهبردی، پیچ تاریخی و تمدنی را تغییر داده است.

وی سپس با مقایسه طوفان نوح و طوفان الاقصی در قرآن کریم توضیح داد: در قرآن به خود طوفان نوح پرداخته نشده اما آثار، پیامدها و برکات آن مورد توجه قرار گرفته است. همین نگاه را باید به طوفان الاقصی هم داشته باشیم؛ یعنی بررسی دلالت‌ها، نتایج، آثار و برکات این رخداد در آستانه ورود به سومین سال جبهه عظیم مقاومت اسلامی.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه غرب آسیا و مقاومت ملت‌های فلسطین، غزه، لبنان، یمن، عراق و ایران، گفت: امروزه تحلیل این تحولات به وضوح نشان می‌دهد که همه این رخدادها یک زنجیره متصل و پیوسته هستند.

وی با تأکید بر افول چهره رژیم صهیونیستی افزود: رژیم صهیونیستی که زمانی استاد پروپاگاندا، مظلوم‌نمایی و تبلیغات بود، امروز به عنوان یک رژیم ظالم، وحشی و درنده در جهان شناخته می‌شود. این تحولات شامل طوفان الاحرار، وعده صادق ۱ و ۲ و ۳ و نبرد مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه است که همه در یک زنجیره تحلیلی متصل به هم قابل بررسی هستند.

معاف با بیان تحلیل‌های تاریخی و فلسفی طوفان‌الاقصی گفت: در گذشته، برخی معتقد بودند اسرائیل پروژه آمریکا است اما امروز مشخص شده که اسرائیل تجسم و تجسد باطن غرب فلسفی، سیاسی و تمدنی است که تاریخ را به پیش برده و اکنون به عنوان رژیم صهیونیستی، عصاره و فشرده تمدن غرب در قالب جنایت و ظلم ظهور کرده است.

وی در ادامه، تحولات فکری و فلسفی غرب را بررسی کرد و گفت: متون فلسفی و نظریه‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله غرب، از ایده «انسان به مثابه گرگ انسان» هابز، نظریه داروین درباره ریشه انسان در میمون، آموزه‌های ماکیاولی درباره ضرورت «روباه بودن»، تا آثار هگل، کانت و دکارت، همه در نهایت به شکل‌گیری اسرائیل امروز منجر شده‌اند؛ نظامی که نه انسانی، بلکه با منطق حیوانی و باغ‌وحشی عمل می‌کند.

پروژه جداسازی آمریکا از اسرائیل عملاً شکست خورده است

علیرضا معاف با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای تحلیل تحولات اخیر، گفت: امروزه همه می‌دانند تصمیمات کلان در واشنگتن گرفته می‌شود و پروژه جداسازی آمریکا از اسرائیل عملاً شکست خورده است. هیچ تفکیک منطقی در این زمینه وجود ندارد.

معاف با اشاره به اهمیت پاسخ به ابهامات و سوالات جوانان درباره هزینه و فایده این حرکت، اظهار کرد: این حرکت عظیم دو ساله، ابعاد سیاسی، امنیتی و نظامی داشته است و فواید و برکات آن بر هزینه‌های طبیعی هر نبرد و جنگی می‌چربد و ارزشمند است.

وی سپس با اشاره به فرمایش حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی گفت: در ذیل آیه «قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَکْرًا» آمده است که ابلیس مکر می‌زند، اما خداوند در یک پازل بزرگ‌تر، مکر او را خنثی می‌کند. هر حرکتی که شیطان، بنی‌صهیون و اسرائیل طراحی می‌کند، در نهایت در پازل الهی و جبهه مقاومت قرار می‌گیرد. هر جنایت و اقدامی که انجام می‌دهند، چه در قطر، یمن، غزه یا لبنان، عملاً به نفع جبهه مقاومت است.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر ابعاد گسترده و تمدنی نبرد اخیر، گفت: امروز ابلیس، شیطان و بنی‌صهیون با همه ظرفیت‌های خود، عملاً در خدمت اهداف جبهه مقاومت قرار گرفته‌اند. تمرکز آن‌ها در یک نقطه و تیررس جبهه مقاومت، برخلاف پراکندگی در نقاط مختلف جهان، باعث شده تا ضربه نهایی قابل مدیریت‌تر و هدفمندتر باشد.

با یک جنگ تمدنی و وجودی مواجه هستیم

وی ابراز کرد: این جنگ، یک جنگ وجودی و تمدنی است؛ یک جنگ مادر و همه‌جانبه که نهایتاً، همان‌طور که ابوعبیده فرمود، به پیروزی جبهه مقاومت منتهی خواهد شد. همه ظرفیت‌های جبهه حق در برابر همه ظرفیت‌های جبهه باطل قرار گرفته‌اند و ما باید ابعاد تمدنی این نبرد، به ویژه دو سال اخیر، را تبیین کنیم و برای مردم تشریح کنیم.

معاف سپس از متن تدارک‌شده برای انتشار خبر داد و گفت: یک متن شامل ۱۳۳ آیه قرآن و ۶۲ رهنمود استنباط شده از آیات قرآن آماده شده است. آنچه امروز انجام می‌دهیم—فریاد مظلومیت مردم فلسطین، دفاع از حرکت این مردم و حمایت از مقاومت—همه مبتنی بر چارچوب دینی و قرآنی است. این متن تحت عنوان «آیات ایستادگی» در اختیار مجموعه‌های مختلف سپاه، بسیج، دولت، دانشگاه‌ها و گروه‌های مردمی قرار خواهد گرفت.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین میثم امرودی مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه اظهار کرد: رهبر انقلاب ۳۰ سال قبل هشدار داد که مراقب صهیونیست فقط یهودی نباشید، صهیونیست مسیحی ظهور می‌کند.

وی افزود: امروز اعراب احساس خطر کردند؛ دنیا در حمایت از عدالت و عدالت خواهی بیدار شده است و این موضوع کوچکی نیست. ۱۲۰۰ هنرمند از سراسر دنیا که فضای زندگی متفاوتی دارند، برای عدالت خواهی که مقصد نهایی ظهور است هزینه می‌کنند و به زندان می‌روند، حتی شهید می‌شود.

مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه تصریح کرد: دنیا فهمید رژیم صهیونیستی به کشورهای بی‌دفاع حمله می‌کند، به سوریه حمله می‌کند که رئیس جمهور ندارد. اسرائیل روباه مکار است و زورش به غزه بی دفاع و کشورهای بی‌اختیار می‌رسد.

حجت الاسلام امرودی تاکید کرد: امروز مردم دنیا می‌دانند باید چه کار کنند و نیاز نیست دولت‌ها به آنها خط بدهند، حافظ دولت‌ها جلوی مردم آزاده را نگیرند. دولت مصر اجازه دهد مردمشان علیه رژیم صهیونیستی قیام کنند، مردم لبنان نیز همین گونه رفتار می‌کنند تا فلسطین را آزاد کنند.

حجت الاسلام امرودی یادآور شد: آقای خالد مشعل سال‌ها قبل گفته بود فلسطین زمانی بیدار شد که با امام حسین علیه السلام انس گرفت. اسرائیل بزرگ با خیال نبوده است و اراده دارند که همه کشورهای منطقه را تصرف کنند، این کشورها نیاز به ناتو کشورهای اسلامی و منطقه دارند.

وی در بخشی از سخنانش گفت: با قطعنامه‌ها و مذاکرات اتفاقی نمی‌افتد؛ مذاکره ابزاری است که آنها بتوانند فرصت بخرند. سالگرد بزرگداشت طوفان الاقصی فرصتی برای تذکر به همه است، اقدامات علمی در جریان داریم و همایش بین المللی بزرگداشت طوفان الاقصی توسط سازمان‌های مردم نهاد با همکاری دفتر حمایت کمیته فلسطین ریاست جمهوری در سالن کنفرانس اسلامی در هجدهم مهرماه برگزار می‌شود.

