به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) برای نخستین‌بار از طریق کانال رسمی خود در شبکه اجتماعی تلگرام، تصاویر فرماندهان شهیدی را منتشر کرد که از آغاز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به شهادت رسیده‌اند. این تصاویر به نقش رهبری و مشارکت مؤثر آنان در مسیر مقاومت اشاره دارد.

در این تصاویر، چهره‌هایی چون اسماعیل هنیه (ابوالعبد)، یحیی السنوار (ابو ابراهیم)، محمد الضیف (ابوخالد)، مروان عیسی (ابوالبراء)، باسم عیسی (ابو عماد) و محمد السنوار (ابو ابراهیم) دیده می‌شوند.

این نخستین‌بار است که حماس نام محمد السنوار را به‌عنوان شهید اعلام می‌کند و بدین ترتیب خبر شهادت او را تأیید می‌نماید. ارتش اسرائیل پیش‌تر در ۳۱ مه اعلام کرده بود که محمد السنوار را در حمله‌ای هوایی در ۱۳ مه در شهر خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه ترور کرده است.

همچنین این نخستین‌بار است که تصویری از محمد الضیف منتشر می‌شود؛ فرمانده‌ای که برای بیش از دو دهه معمایی برای اسرائیل بود. حماس خبر شهادت او را در ۳۰ ژانویه اعلام کرده بود.

تصاویر منتشرشده شامل نشست‌ها و جلسات فرماندهان شهید است و انتشار آن‌ها تنها چند ساعت پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن «ابوعبیده» سخنگوی نظامی گردان‌های القسام در حمله‌ای به محله الرمال در شهر غزه صورت گرفت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸