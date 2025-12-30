دمشق، تاجر یهودی متهم به فروش آثار باستانی را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «جروزالم پست» اعلام کرد که دولت سوریه «سالم حمدانی» تاجر یهودی اهل دمشق را پس از ۲۰ روز بازداشت به اتهام فروش آثار باستانی سرقتشده آزاد کرده است. مقامات سوریه پس از بررسی پرونده اعلام کردند که هیچ مدرک معتبری برای اثبات اتهامات وجود ندارد.
طبق گزارش وبسایت «Yeshiva World News»، حمدانی متهم به فروش آثار سرقتی از موزه ملی دمشق بود، اما هیچ سندی برای اثبات این ادعا ارائه نشد.
جو ججاتی، دوست حمدانی، در شبکههای اجتماعی خبر آزادی او را تأیید کرد و نوشت: «عدالت برقرار شد و حقیقت آشکار گردید.» او همچنین از دولت سوریه به دلیل پیگیری «روند قضایی عادلانه و شفاف» تقدیر کرد. ججاتی افزود که حمدانی در طول بازداشت با احترام و کرامت مورد رفتار قرار گرفته است؛ موضوعی که خود حمدانی نیز تأیید کرد.
با وجود بسته شدن پرونده و بازگشت حمدانی به خانه، دولت سوریه تاکنون بیانیه رسمی درباره تبرئه او صادر نکرده است.
گفتنی است بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری مشترک با دونالد ترامپ در فلوریدا، موضوع «آزار اقلیتها در سوریه» را مطرح کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برقراری روابط دیپلماتیک با دولت جدید سوریه به ریاست احمد الشرع گفت که ابتدا باید «امنیت مرزها» تضمین شود.
نتانیاهو افزود: «ما خواهان نظامی صلحآمیز در سوریه هستیم. میخواهیم مرزها امن باشد، بدون تروریست و حملات. همچنین میخواهیم از دوستانمان، از جمله دروزیها و دیگر اقلیتها در سوریه، حمایت کنیم.»
