دمشق و صدور مجوز اولین سازمان «حفظ میراث یهودی»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت سوریه بهطور رسمی تأسیس «سازمان میراث یهودیان سوریه» را مجوز داد. این اقدام، که اولین مجوز از این دست در دهههای اخیر محسوب میشود، نشاندهنده تغییر رویکرد دمشق نسبت به اقلیت یهودی است. هند قباوت، وزیر امور اجتماعی، این اقدام را «پیامی قوی» مبنی بر عدم تبعیض میان ادیان دانست و تأکید کرد که دولت به همه شهروندان سوری، فارغ از مذهب، در ساختن «کشور جدید» خود کمک خواهد کرد.
هنری حمرا، یکی از بنیانگذاران این سازمان و فرزند آخرین خاخام راندهشده از سوریه که در ایالات متحده مقیم است، اهداف کلیدی این نهاد نوپا را تشریح کرد. علاوه بر وظایف معمول حفاظت و بازسازی اماکن مقدس جهت دسترسی یهودیان جهان، مأموریت اصلی این سازمان «شمارش اموال یهودیان و بازگرداندن املاک مصادره شده در رژیم گذشته» خواهد بود. این تمرکز بر احقاق حقوق مادی، نکته محوری این مجوز جدید است.
این مجوز همزمان با افزایش تعاملات مقامات سوری با هیئتهای یهودی صورت گرفته است. در بهمن ماه گذشته، هیئت یهودی به سوریه سفر کرد و پس از آن، جولانی، نیز با هیئتهایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار داشت. همچنین، وزیر امور خارجه سوریه از بازگشت «برخی از یهودیان سوری» به کشورشان پس از سقوط حکومت سابق و بازدید از کنیسهها استقبال کرده است.
معاذ مصطفی، مدیر اجرایی سازمان اورژانس سوریه، که هیئت بازدیدکننده را همراهی کرده بود، فاش ساخت که تاکنون «دهها خانه متعلق به یهودیان» شناسایی شده است که توسط حکومت بشار اسد مصادره شده بودند. این افشاگری اولیه، ابعاد مالی مطالبات این سازمان جدید را تأیید میکند و نشان میدهد که پروندههای مربوط به اموال مصادره شده، چالش عمدهای برای دولت کنونی خواهد بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که نامزدی یک یهودی برای انتخابات مجلس خلق سوریه نیز مطرح شده که ناظران آن را گامی به سوی عادیسازی یا تلاشی برای بازسازی وجهه بینالمللی تلقی کردهاند. این اقدامات دولت سوریه در قبال میراث یهودیان در شرایطی صورت میگیرد که ناظران و روشنفکران، فساد در بالاترین سطوح داخلی را تهدیدی جدیتر از تهدیدات خارجی مانند برنامه هستهای ایران برشمردهاند.
