به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوشتههای تحریکآمیز بر دیوار خانهها و مغازهها در شهرک «حِینَه» واقع در منطقه «قطنا» در استان ریف دمشق، نگرانی ساکنان محلی را برانگیخت؛ منطقهای که محل سکونت شهروندان دروزی و مسیحی است.
بر اساس گزارش «دیدهبان حقوق بشر سوریه»، این عبارات با رنگ قرمز بر نمای ساختمانها و درهای مغازهها نوشته شده و شعارهایی همچون «تسقط فلول النظام» (مرگ بر بازماندگان رژیم) و «جایکم الدور یا فلول» (نوبت شما رسیده ای بقایای رژیم) را در بر دارد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تأکید کرد که این اقدام «نه تنها با جامعه سوریِ مسالمتآمیز نمیسازد، بلکه شکافها را عمیقتر کرده و بذر فتنه میپاشد».
این نهاد حقوق بشری از مسئولان ذیربط خواست تا نوشتهها را پاک کرده، هویت عاملان را شناسایی کنند و مانع تکرار چنین رفتارهایی شوند، چون این اقدام «همزیستی مشترک میان اهالی منطقه» را هدف قرار داده است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین تصریح کرد که هدف قرار دادن انسجام اجتماعی یا دینی «تهدید مستقیم برای صلح داخلی» محسوب میشود و یادآور شد که احترام به تکثر و حفظ وحدت جامعه، پایه ثبات واقعی در سوریه است.
