به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامهی افزایش فشارها بر مهاجران افغانستان در پاکستان، منابع خبری گزارش میدهند که پلیس این کشور سه خبرنگار افغانستانی را در منطقهٔ «فیصلتاون» شهر اسلامآباد بازداشت کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، این خبرنگاران ذکرالله یزدانی، عاشقالله جلالزوی و عتیقالله رحیمی نام دارند.
تا لحظهی نشر این گزارش، دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده و مقامهای امنیتی پاکستان نیز در اینباره هیچگونه توضیح رسمی ارائه نکردهاند.
همزمان با این رویداد، کمیته مدافعین حقوقبشر افغانستان با نشر اعلامیهای نسبت به وضعیت بحرانی خبرنگاران و مدافعین حقوقبشر افغانستانی که در پاکستان، ایران و همچنین در مسیر کشورهای ثالث مانند برزیل بهسر میبرند، هشدار داده و خواستار اقدام فوری جامعهی جهانی شده است.
در این اعلامیه که روز دوشنبه، ۸ دی منتشر شده، آمده است که دهها خبرنگار و فعال حقوقبشر افغانستانی که در سالهای گذشته در زمینه آزادی بیان و افشای نقض حقوقبشر فعالیت داشتهاند، بهدلیل تهدیدهای مستقیم طالبان، تعقیب سازمانیافته و خطر بازداشت، ناچار به ترک افغانستان شدهاند و اکنون در وضعیت بلاتکلیف و ناامن بهسر میبرند.
کمیته مدافعین حقوقبشر افغانستان تأکید کرده است که خبرنگاران و فعالان حقوقبشر افغانستانی مقیم پاکستان و ایران با خطر جدی اخراج اجباری روبهرو هستند؛ اقدامی که در صورت اجرا، آنان را مستقیماً در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر نقضهای شدید حقوقبشری در افغانستان قرار میدهد.
در این اعلامیه آمده است که بازگرداندن اجباری این افراد نقض آشکار تعهدات حقوقی بینالمللی، از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و اصل «عدم بازگرداندن اجباری» است و تداوم این روند، تهدیدی جدی علیه آزادی بیان و بقای رسانههای مستقل افغانستان محسوب میشود.
همچنین این کمیته به وضعیت خبرنگاران و مدافعین حقوقبشر افغانستانی در برزیل اشاره کرده و گفته است که این افراد با مشکلات گستردهای از جمله نبود وضعیت حقوقی پایدار، بیکاری، مشکلات اقتصادی، موانع زبانی و دسترسی محدود به خدمات درمانی روبهرو هستند؛ مسائلی که ادامه فعالیت حرفهای آنان را با چالش جدی مواجه کرده است.
کمیته مدافعین حقوقبشر افغانستان در پایان از دولتهای برزیل و فرانسه خواسته است روند صدور ویزاهای بشردوستانه را تسریع ببخشند و از کشورهای میزبان خواسته تا از اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی خودداری کنند؛ درخواستی که با تأکید بر مسئولیت مشترک جامعهی جهانی برای حفاظت از جان و آیندهی خبرنگاران افغانستان همراه بوده است.
