سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان: ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی در این کشور حیاتی است

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) با استقبال از مصوبه شورای حقوق بشر ‏سازمان ملل ‎در مورد ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی ‏مستقل برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان، صدور چنین مصوبه‌ای در این برهه زمانی را حیاتی عنوان کرد.

این سازمان در بیانیه‌ای گفته است که طالبان به‌طور سیستماتیک، سوءاستفاده‌های خود را ‏از بررسی بین‌المللی پنهان می‌کنند و خطر مشروعیت‌بخشیدن به رژیمی که ‏حقوق اساسی و به‌ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی را ‏انکار می‌کند، وجود دارد.‏

سازمان حقوق بشر افغانستان تأکید کرده است که با روی کار آمدن طالبان در آگوست ۲۰۲۱، این گروه محدودیت‌هایی علیه زنان در آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی صادر کرده‌اند که عملا زنان را از حق زندگی ‏عادی حذف کرده است.‏

این نهاد با اشاره به این‌که نقض حقوق بشر در افغانستان بسیار فراتر از ستم جنسیتی است، خاطرنشان کرده طالبان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، انجمن‌ها و ‏آیین‌های مذهبی وضع کرده‌اند.‏

در این بیانیه به بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران و فعالان اجتماعی هم اشاره شده و به خشونت هدفمند و تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان تصریح شده است.

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان ایجاد یک مکانیسم تحقیقی مستقل و دائم به منظور جمع‌آوری، ثبت و تحلیل رفتارهایی که ناقض حقوق بشر در افغانستان است را ابزاری حیاتی برای عدالت و پاسخ‌گویی دانسته است.

