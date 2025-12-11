به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان این کشورها روز چهارشنبه(۱۹ آذر) در بیانیه‌ای اعلام کردند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، به‌ویژه محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت عمومی، آینده افغانستان را نابود و این کشور را از توسعه اقتصادی و اجتماعی محروم کرده است.

آن‌ها تأکید کردند که سیستم نهادینه‌شده تفکیک جنسیتی طالبان، همراه با بی‌اعتنایی کامل به کرامت انسانی زنان، نه تنها جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌رود بلکه حمله‌ای مستقیم به تمام استانداردهای جهانی حقوق بشر است.

بیانیه به سرکوب خبرنگاران، فعالان مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعدام‌های علنی، مجازات‌های بدنی و بازداشت‌های خودسرانه اشاره کرد و گفت همه این جنایات با مصونیت کامل انجام می‌شود.

کشورهای امضاکننده هشدار دادند که ادامه این وضعیت، تعهدات بین‌المللی افغانستان را نقض و چشم‌انداز صلح پایدار، ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی این کشور را به‌طور کامل از بین می‌برد.

آن‌ها از طالبان خواستند فوراً تمام محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند و اجازه دهند سازوکارهای ملی و بین‌المللی مستقل بدون هیچ مانعی نظارت و پاسخ‌گویی را انجام دهند.

این بیانیه در حالی منتشر شد که دیوان کیفری بین‌المللی برای رهبران ارشد طالبان به اتهام جنایت جنسیتی حکم بازداشت صادر کرده و چندین کشور غربی نیز پرونده‌ای علیه افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری گشوده‌اند.

جامعه جهانی اعلام کرد تا زمانی که طالبان به نقض حقوق بشر ادامه دهد، هیچ‌گونه عادی‌سازی روابط یا به‌رسمیت‌شناختن این گروه در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

