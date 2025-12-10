نشست «همصدایی ملی» با حضور رهبران افغانستانی مخالف طالبان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «همصدایی ملی» با حضور رهبران افغانستانی مخالف حکومت طالبان که در خارج از افغانستان به‌سر می‌برند، با هدف حل بحران این کشور از طریق مذاکرات بین‌الافغانی، روز سه‌شنبه(۱۸ آذر) به صورت مجازی برگزار شد.

در پایان این نشست بیانیه‌ای قرائت شد که در آن امضاکنندگان با حفظ استقلال کامل سازمانی خود، چهار محور اصلی را به عنوان اهداف این جلسه اعلام کردند:

۱. حل سیاسی بحران از راه مذاکرات فراگیر بین‌الافغانی

اعلامیه تأکید دارد که بحران افغانستان تنها از مسیر گفت‌وگوی همه‌شمول داخلی قابل حل است و این مذاکرات باید با تسهیل سازمان ملل متحد و حمایت شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی در اسرع وقت آغاز شود. نتیجه مذاکرات باید به یک «توافق سیاسی الزام‌آور» با جدول زمانی مشخص منجر شود که صلح پایدار، آشتی ملی و استقرار نظام مشروع را تضمین کند. امضاکنندگان اجرای این توافق را شرط شناسایی مشروعیت هر حکومتی در افغانستان دانسته و از شورای امنیت خواسته‌اند ضامن آن باشد. همچنین حضور مؤثر زنان و نسل جوان در مذاکرات و حکومت آینده را الزامی اعلام کرده‌اند.

۲. بازگرداندن حاکمیت به مردم از طریق انتخابات و قانون اساسی جدید

این سند خواستار تلاش هماهنگ برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در سطوح ملی و محلی و تدوین قانون اساسی جدید با مشارکت واقعی مردم است. پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و جلوگیری از تبدیل افغانستان به میدان رقابت قدرت‌های خارجی از دیگر اصول اعلام‌شده است. امضاکنندگان از اجرای کامل قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت و توصیه‌های ارزیابی مستقل سازمان ملل حمایت قاطع کرده‌اند.

۳. احقاق حقوق بشر و پایان تبعیض سیستماتیک

رفع فوری محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت سیاسی، توقف بازداشت‌های خودسرانه، جلوگیری از غصب اموال و کوچ اجباری، پایان مصونیت جنایتکاران و رفع محدودیت بر آزادی بیان در صدر خواسته‌های حقوق بشری این متن قرار گرفته است.

۴. افزایش و شفافیت کمک‌های بشردوستانه

اعلامیه خواستار رفع محدودیت کار زنان در نهادهای امدادی، تخصیص شفاف منابع ملی به نیازمندان و نظارت بی‌طرف بین‌المللی بر کمک‌ها شده و از کشورهایی که کمک‌های خود را قطع کرده‌اند خواسته است در صورت تحقق شروط فوق، کمک‌ها را از سر گیرند.

در بخش پایانی، امضاکنندگان خطاب به طالبان هشدار صریح داده‌اند که اگر به خواسته‌های برحق مردم در زمینه بازگشت حاکمیت ملی، گفت‌وگوی بین‌الافغانی و رعایت کامل حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان پاسخ ندهند، «طبق داوری تاریخ، پیامدهای سنگین» در انتظارشان خواهد بود.

این اعلامیه از همه نیروهای سیاسی و مدنی دعوت کرده به این هم‌صدایی ملی بپیوندند و از جامعه جهانی و کشورهای همسایه خواسته است از این مطالبات برحق حمایت عملی کنند.

گفتنی است، هرچند نکات مطرح در بیانیه مثبت و اجرای آن از سوی طالبان لازم است، اما رهبران شرکت کننده در این نشست که عمدتا در دوران جمهوریت دارای مسئولیت‌های مهم و اثرگذار بودند، خود مورد نقد جدی کارشناسان و دلسوزان افغانستان هستند؛ چراکه نتوانسته بودند در ۲۰ سال دوران مسئولیت زیرساخت‌های لازم برای یک حکومت حداقلی را در افغانستان ایجاد کنند.

