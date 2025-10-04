مرکز خبرنگاران افغانستان، انتشار ویدیوی اعتراف اجباری خبرنگار شیعه توسط طالبان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان، انتشار ویدیوی اعتراف اجباری «مهدی انصاری»، خبرنگار شیعه که در بازداشت طالبان است را محکوم کرد.

این مرکز روز گذشته (جمعه ۱۱ مهر) در وب‌سایت رسمی خود نوشت: مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام استخبارات ادارهٔ حاکم در گرفتن اعتراف اجباری مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان در کابل، و نشر آن را خلاف اصول محاکمهٔ عادلانه و نقص آشکار حقوق این خبرنگار می‌داند و محکوم می‌کند.

این مرکز در ادامه این رویداد را به‌عنوان بخشی از روند رو به گسترش سرکوب رسانه‌ها و محدودسازی فعالان رسانه‌ای دانست که خطر جدی را برای سلامت حرفه‌ای رسانه‌ها و حقوق شهروندان افغانستان ایجاد می‌کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین نگرانی عمیق خود را دربارهٔ ناعادلانه بودن محاکمهٔ این خبرنگار شیعه که در نبود وکیل مدافع مستقل صورت گرفته است، اعلام کرد و اعتراف‌گیری اجباری و نشر آن را که ناقض حقوق بنیادی این خبرنگار است، شدیداً محکوم کرده است.

این مرکز در پایان با اشاره به این‌که درحال حاضر دست‌کم شش خبرنگار در کابل، غزنی و پروان افغانستان زندانی طالبان هستند، از اداره حاکم خواست به روند سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل پایان دهد و هرچه زودتر خبرنگاران زندانی را آزاد کند.

گفتنی است، مهدی انصاری، خبرنگار شیعه خبرگزاری «آژانس خبری افغان» ۱۴ مهر ۱۴۰۳ توسط نیروهای طالبان در کابل دستگیر شد و در روز ۱۲ دی ۱۴۰۳ از سوی دادگاه ابتدایی کابل به اتهام «تبلیغ علیه امارت اسلامی»، به یک سال و نیم زندان محکوم شد و دو روز قبل، درحالیکه در زندان به سر می‌برد، فیلمی از اعتراف او در صفحه فیسبوک «صدای هندوکش» که رسانه نزدیک به طالبان است، منتشر شد.

